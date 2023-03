Wie aufblasbare Panzer im Krieg den Feind täuschen sollen

Eine tschechische Firma, die zuvor Hüpfburgen herstellte, fertigt inzwischen aufblasbare Panzer. Seit Beginn des russischen Angriffs sind die Auftragsbücher voll.

Den Gegner täuschen und dazu verleiten, Raketen sinnlos zu verschießen – das ist der Sinn von aufblasbaren Panzern. Sie sehen einfach aus, sind aber in Wirklichkeit Hightech. "Wenn man kein Fernglas zur Hand nimmt, kann man aus 150 bis 200 Metern Entfernung nicht mehr unterscheiden, ob es sich um echte Technik oder eine Attrappe handelt", erklärt Vojtech Fresser, Geschäftsführer der tschechischen Firma Inflatech, die aufblasbare Attrappen von schweren Militärfahrzeugen herstellt.

Mindestens genauso wichtig sei es, die Wärme- und Radarsignatur vorbildgetreu nachzuahmen. Wie genau der Firma das gelingt, will Fresser aber nicht verraten. Nur so viel: Eine eigens konstruierte Vorrichtung sorge dafür, dass die Bereiche warm seien, die warm sein sollten.

Die Attrappen werden bei Inflatech aus Kunstseide und anderen leichten Materialien geschneidert. Ein aufblasbarer Panzer wiegt aber trotzdem bis zu 100 Kilogramm und kostet umgerechnet zwischen 10.000 und 100.000 Euro.

Was hier wie ein überdimensioniertes Zelt in Tarnfarben aussieht, wird mit Luft gefüllt zum aus der Ferne täuschend echt wirkenden Mehrfachraketenwerfer. Foto: Michael Heitmann, dpa

Wie funktionieren aufblasbare Panzer?

Um einen aufblasbaren Panzer zu entfalten, benötigen vier Soldaten etwa zehn Minuten. Die Attrappe wird in einer großen Tasche transportiert. Mit wenigen Handgriffen kann sie wie ein Schlauchboot auseinandergefaltet werden. Ein Kompressor bläst Luft hinein, eine Metallstange gibt der "Kanone" die nötige Stabilität.

Die Attrappen können als Köder für feindliche Geschosse dienen. Sie sollen für Drohnen, Wärmebildkameras und Radar des Feindes den Anschein machen, sie hätten ein hochwertiges Ziel aufgespürt. Der Gegner soll dazu verleitet werden, mit teuren Raketen und Marschflugkörpern auf "bessere Luftballons" zu schießen.

Militärexperte ist überzeugt von aufblasbaren Panzern

Der Militärexperte Carlo Masala von der Bundeswehruniversität in Neubiberg bei München ist überzeugt von derartigen Attrappen, wie er BR24 sagte. Er sieht in den aufblasbaren Panzern eine echte Möglichkeit für erfolgreiche Kriegsführung. Im Krieg der Ukraine gegen Russland gebe es aber auch Einschränkungen. "Mit Mehrfachraketenwerfern lässt sich die russische Luftaufklärung gut täuschen. Bei Panzer-Attrappen sieht das anders aus", erklärte er gegenüber BR24. Attrappen könnten einen Krieg ohnehin nicht entscheiden. Ob die Ukraine die Produkte von Inflatech nutzt, will Fresser nicht verraten.

Lesen Sie dazu auch

Unternehmen in Tschechien stellt aufblasbare Panzer her

Inflatech stellt die aufblasbaren Panzer in einer Halle in der Grenzstadt Decin her. Vieles dort ist streng geheim. Monatlich könnten etwa 35 Attrappen gefertigt werden, so Fresser. Seit einem Jahr, also seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, hat man hier mehr Arbeit als ohnehin schon. Für dieses Jahr rechne man mit einem Umsatz von mindestens 150 Millionen Euro. In der strukturschwachen Region an der Grenze zu Sachsen ist das viel Geld. Geliefert werden die aufblasbaren Panzer an Nato-, EU- und Partnerstaaten.

Das Unternehmen hatte 2014 als Garagenfirma angefangen. Zeitweise stellte es auch Hüpfburgen für Kinder her. Inzwischen habe Inflatech 20 Mitarbeiter – bald schon sollen es doppelt so viele sein. Dass zwei seiner Mitgründer ursprünglich aus Russland stammen, sieht Fresser nicht als Problem an. Sie seien längst in Tschechien integriert.

Auch Russland nutzt im Ukraine-Krieg aufblasbare Panzer

Im Ukraine-Krieg sind aufblasbare Militärfahrzeuge auch auf der russischen Seite bekanntes Know-how zur Täuschung des Gegners. Bereits 2009 berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Ria Nowosti über Attrappen von russischen Kampfpanzern der Typen T-72 und T-80, vom Flugabwehrsystem S-300 und Su- und MiG-Kampfjets. Auch strategische Raketensysteme wie Iskander oder Topol-M versucht Moskau demnach mit den Nachbildungen zu schützen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Es gebe in der russischen Armee spezielle Einheiten, die sich auf solche Täuschungsmanöver spezialisiert hätten, berichten russische Militärblogger. Die Geräte würden auch im Krieg eingesetzt. Ende Januar teilte der ukrainische Generalstab mit, dass die russischen Truppen im Gebiet Saporischschja versuchten, mit aufblasbaren Panzern eine größere Präsenz vorzutäuschen.

Krieg gegen Russland: Tschechien zählt zu wichtigsten Unterstützern der Ukraine

Im russischen Angriffskrieg zählt Tschechien zu den wichtigen Unterstützern der ukrainischen Regierung. Die Liste dessen, was die Regierung in Prag und Rüstungskonzerne bisher an echtem Militärgerät geliefert haben, ist lang: 89 Kampfpanzer, 226 Schützenpanzer, 33 Mehrfachraketenwerfer und vieles mehr.

"Vom ersten Moment an wussten wir – auch aufgrund unserer eigenen historischen Erfahrungen –, dass wir uns für die Ukraine einsetzen müssen", sagte jüngst Ministerpräsident Petr Fiala. Die Warschauer-Pakt-Staaten waren im August 1968 in die damalige sozialistische Tschechoslowakei einmarschiert, um die Demokratiebewegung Prager Frühling niederzuschlagen. Die letzten russischen Soldaten zogen erst im Juni 1991 ab. (mit dpa)