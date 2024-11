Denkmal gestohlen - Mutmaßliche Diebe gefasst

Aufmerksame Zeugen haben die Polizei in Südhessen auf die Spur von zwei mutmaßlichen Denkmal-Dieben gebracht. Den Spaziergängern waren am Sonntag in Mörfelden-Walddorf (Kreis Groß-Gerau) nach Polizeiangaben zwei Personen in einem Auto aufgefallen, die sich verdächtig verhielten. Eine alarmierte Streife fand in dem Wagen eine lebensgroße Statue aus Kupfer. Wie sich später herausstellte, handelte es sich um das Gottfried-Schwab-Denkmal, das zuvor in Darmstadt gestohlen worden war.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag weiter mitteilten, wurden ein 38 Jahre alter Mann und eine 39-jährige Frau festgenommen. Sie sitzen jetzt in Untersuchungshaft. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass das Duo für ähnliche Straftaten verantwortlich ist.

Das Denkmal zeigt nach Angaben der Stadt Darmstadt eine lebensgroße Jünglingsfigur. Es erinnert an den Dichter Gottfried Schwab (1851-1903).