Auch beim Tiertransport sollten gewisse Regeln beachtet werden.

Es ist ja an sich nichts gegen besonders große Tierliebe zu sagen. Wie sonst ist es zu erklären, dass ein Berliner Kroatien-Urlauber ein Lämmchen, das seine Mutter verstoßen hatte, mit nach Deutschland auf seinen Bauernhof nehmen wollte. Zumal die Familie das kleine Tierchen namens „Chili“ als Geschenk erhalten hatte.

Als problematisch erwies sich allerdings der Transport. Kroatien-Urlauber sind ja nicht zwangsläufig mit einem tiergerechten Anhänger unterwegs. Was also tun? Der Familienvater entschied sich kurzerhand dafür, das Lämmchen auf der Rückbank zwischen seinen Kindern zu platzieren – was bis Österreich tatsächlich unbemerkt gut gegangen war.

Meckern des Lamms im Auto ruft die Salzburger Polizei auf den Plan

Der blinde Passagier fiel erst auf, als sich die Familie wenig rücksichtsvoll dazu entschied, in Salzburg einen Zwischenstopp einzulegen und eine Theatervorstellung zu besuchen, während das Lamm im Auto bleiben musste. Ein Karton mit einer Decke und Heu sowie ein leicht geöffnetes Fenster machten die Sache auch nicht besser. Sein Meckern rief nicht nur Passanten, sondern auch die Polizei auf den Plan, die angesichts eines Schafs auf der Rückbank nicht sonderlich amüsiert war.

Lämmchen auf der Rückbank eines Autos gibt es immer wieder: hier ein Foto von einem Schotten, der das kleine Schaf widerrechtlich transportierte. Foto: Archiv-Foto: dpa

Dem Kroatien-Urlauber droht ein saftiges Bußgeld für den Transport des Lamms

Dass man generell kein Lebewesen allein in einem geschlossenen Fahrzeug zurücklässt, scheint sich immer noch nicht überall herumgesprochen zu haben. Und weil der Mann mit seiner Aktion auch noch gegen die europäischen Tiertransport- und Quarantänebestimmungen verstoßen hat, droht ihm nun ein saftiges Bußgeld – aber immerhin auch die Aussicht, dass er „Chili“ nach einer vierwöchigen Quarantänezeit abholen darf. Vorausgesetzt, sie reist endlich vorschriftsmäßig in einem ordnungsgemäß zugelassenen Tieranhänger.