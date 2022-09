Augsburg

17:54 Uhr

Wie die Spezialeinheit GSG 9 zu einem deutschen Mythos wurde

Trainieren für den Ernstfall. GSG 9-Beamte seilen sich an der Fassade des Bundesinnenministeriums ab.

Plus Vor 50 Jahren entstand die Truppe als Reaktion auf den missglückten Einsatz zur Befreiung israelischer Geiseln während der Olympischen Spiele 1972 in München.

Von Simon Kaminski

Es gibt glückliche und unglückliche Geburtsstunden – für Menschen, aber auch für Initiativen oder Projekte. Der Anlass, der vor 50 Jahren die Gründung der später legendären Kommandoeinheit GSG 9 auslöste, war nicht nur unglücklich, er war pechschwarz: Der Versuch, Mitglieder der israelischen Olympiamannschaft zu befreien, die palästinensische Terroristen in ihre Gewalt gebracht hatten, mündete in der Nacht zum 6. September 1972 auf dem Fliegerhorst Fürstenfeldbruck in ein blutiges Desaster. Insgesamt starben neun Israelis, zwei von ihnen wurden bereits zu Beginn der Geiselnahme erschossen. Auch ein deutscher Polizist kam ums Leben. Fünf der acht Geiselnehmer, die mit ihrer Aktion 200 Gesinnungsgenossen aus israelischen Gefängnissen freipressen wollten, starben durch Polizeikugeln.

