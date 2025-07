Erfolge, Irrtümer und das Leben nach der Politik: Angela Merkel im Live-Interview

Ihr Buch „Freiheit“ steht noch immer auf den Bestsellerlisten und wo auch immer Angela Merkel in diesen Tagen auftritt, sind die Hallen gefüllt. Die 71-Jährige hat Deutschland in den vergangenen zwei Jahrzehnten geprägt wie keine andere politische Figur, doch heute polarisiert die Altkanzlerin – und sie nimmt bei der Diskussion über Entscheidungen aus ihrer 16-jährigen Amtszeit kein Blatt vor den Mund.

War der Atomausstieg aus heutiger Sicht richtig? Hatte sie sich vorstellen können, dass Russlands Präsident Wladimir Putin die Ukraine jahrelang mit einem Krieg überziehen wird? Wie sieht sie die zweite Amtszeit Donald Trumps? Bereut sie Maßnahmen in ihrer Migrationspolitik? Und: Wie ist es eigentlich, ihr Leben heute, nach so vielen Jahren in der Spitzenpolitik? Welche Freundschaften blieben, welche entwickeln sich neu?

Zehn Jahre nach Merkels berühmten Worten: „Wir schaffen das“

Fast auf den Tag genau zehn Jahre, nachdem Angela Merkel die Deutschen mit ihrer Aussage „Wir schaffen das“ auf eine Zeit einstimmte, die unser Land verändert hat, sprechen die Chefredakteure der Augsburger Allgemeinen, Andrea Kümpfbeck und Peter Müller, mit der Altkanzlerin unter dem Motto „Reden wir über Erfolge, Irrtümer und ein Leben nach der Politik“. Und Sie können nicht nur dabei sein, sondern auch ihre eigenen Fragen stellen. Sichern Sie sich schon jetzt Tickets für diese ganz besondere Ausgabe von „Augsburger Allgemeine Live“ am Mittwoch, 27. August, um 18.30 im Kongress am Park in Augsburg.

