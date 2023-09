Christian Lindner im Live-Interview: Lassen Sie uns übers Geld reden

Am 14. September kommt Bundesfinanzminister Christian Lindner zu unserem Live-Interview nach Augsburg. Stellen Sie schon jetzt Ihre Fragen oder sichern Sie sich Tickets.

Als Parteivorsitzender hat Christian Lindner die FDP in die Ampelkoalition geführt. Leicht ist das Regieren zusammen mit der SPD und den Grünen für die Liberalen nicht, zu unterschiedlich sind die Grundwerte der einzelnen Parteien. Die Quittung für die FDP sind schlechte Umfragewerte, auch in Bayern muss die Partei um den Einzug in den Landtag bangen.

Wie geht der Bundesfinanzminister mit dem Dauerzoff in der Ampel um – zuletzt bei den Diskussionen um die Kindergrundsicherung und die Blockade des Wachstumschancengesetzes durch die Familienministerin? Denn gleichzeitig steht der 44-Jährige für das Versprechen, die Schuldenbremse einzuhalten, während aus allen Bereichen Forderungen nach mehr Geld auf ihn einprasseln: mehr Geld für Familien, Bildung, Rüstung, Gesundheit, Pflege. Über all das wollen wir in unserem Format „Augsburger Allgemeine Live“ sprechen.

Was wollen Sie von Christian Lindner wissen?

Reden wir also übers Geld! Seien Sie dabei, liebe Leserinnen und Leser, wenn sich der Bundesfinanzminister und FDP-Parteichef am Donnerstag, 14. September, nicht nur den Fragen von Chefredakteurin Andrea Kümpfbeck und Politikchef Michael Stifter stellt, sondern auch Ihren Fragen. Schreiben Sie uns gerne an live@augsburger-allgemeine.de, was Sie vom Finanzminister wissen wollen. Oder sichern Sie sich Ihre Tickets für das Live-Interview im Kleinen Goldenen Saal in Augsburg (Jesuitengasse 12).

Die Veranstaltung beginnt am 14. September um 18.30 Uhr, Einlass ist bereits ab 18 Uhr. Ihre Eintrittskarten können Sie schon jetzt online unter augsburger-allgemeine.de/ticket buchen. Die Schutzgebühr beträgt wie immer 3 Euro.

Wir freuen uns schon auf das Wiedersehen mit Ihnen!

