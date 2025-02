Ex-„Bild“-Chef Diekmann: „Wir sind die Gatekeeper der Meinungsbildung gewesen“

Können X, Facebook, Tiktok und Co. Qualitätsjournalismus ersetzen? Welche Rolle spielen die Medien im derzeitigen Bundestagswahlkampf? Und: Sind TV-Duelle zwischen den Kanzlerkandidaten tatsächlich so relevant? Diese und andere Fragen haben die Chefredakteure der Augsburger Allgemeinen, Andrea Kümpfbeck und Peter Müller, mit dem ehemaligen Chefredakteur der Bild-Zeitung, Kai Diekmann, diskutiert.

Kai Diekmann teilte seine Erfahrungen aus seinen zahlreichen Interviews mit dem russischen Präsidenten, Wladimir Putin, und reflektierte über die Veränderungen in den transatlantischen Beziehungen. Er diskutierte die Bedeutung der Medien in einer Zeit, in der soziale Netzwerke wie Tiktok und Instagram immer mehr an Einfluss gewinnen.

Ein weiterer Punkt, den Diekmann ansprach, ist die Rolle der Medien in der politischen Kommunikation. Er erklärte, dass Journalisten nicht nur Berichterstatter sind, sondern auch eine wichtige Funktion als „Fehlersucher“ übernehmen müssen. In einer Zeit, in der jeder seine eigene Botschaft in sozialen Medien verbreiten kann, werde die Überprüfung von Informationen und die Einordnung von Ereignissen umso wichtiger.

