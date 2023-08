Fragen Sie den Bundeskanzler!

Olaf Scholz kommt zum Live-Interview unserer Redaktion. So können Sie dabei sein oder uns schon vorab Ihre Fragen an den Kanzler schicken.

Deutschland ist ein nervöses, ein gereiztes Land. Die vielen Krisen der vergangenen Jahre haben Spuren hinterlassen. Die Wirtschaft kommt nicht mehr in Schwung, die Preise steigen, die Energiewende kostet viel Energie und noch mehr Geld. Viele Menschen machen sich Sorgen um ihre Zukunft, der gesellschaftliche Zusammenhalt bröckelt, Populisten machen sich die Ängste zunutze. Und mittendrin eine Bundesregierung, die zuletzt oft mit sich selbst beschäftigt war. Über all das wollen wir reden in unserem Format „Augsburger Allgemeine Live“. Und zwar mit dem Mann, auf den es ankommt: dem Bundeskanzler.

"Augsburger Allgemeine Live" mit Olaf Scholz: So können Sie dabei sein

Reden wir über Deutschland! Seien Sie dabei, liebe Leserinnen und Leser, wenn sich Olaf Scholz am Freitag, 18. August, nicht nur den Fragen von Chefredakteurin Andrea Kümpfbeck und Politikchef Michael Stifter stellt, sondern auch Ihren Fragen. Schreiben Sie uns gerne schon jetzt an live@augsburger-allgemeine.de, was Sie vom Kanzler wissen wollen. Oder sichern Sie sich Ihre Tickets für das Live-Interview im Kleinen Goldenen Saal in Augsburg (Jesuitengasse 12).

Die Veranstaltung beginnt am 18. August um 19.30 Uhr, Einlass ist bereits ab 19 Uhr. Ihre Eintrittskarten können Sie online unter augsburger-allgemeine.de/ticket buchen. Die Schutzgebühr beträgt wie immer 3 Euro.

Sollten Sie es an diesem Abend nicht nach Augsburg schaffen oder keines der begehrten Tickets mehr bekommen, empfehlen wir Ihnen die Live-Übertragung online auf augsburger-allgemeine.de und im Fernsehsender a.tv.

Selbstverständlich können Sie sich das Interview mit dem Kanzler auf unserer Internetseite auch noch nachträglich anschauen. Unsere bisherigen Live-Interviews finden Sie hier: augsburger-allgemeine.de/live

Wir freuen uns schon auf das Wiedersehen mit Ihnen!

