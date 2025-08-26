Angela Merkel kommt nach Augsburg: Was Besucher beachten müssen

Zehn Jahre ist es her, dass Angela Merkel die berühmten Worte „Wir schaffen das“ sagte. Kein Satz habe so polarisiert und sei ihr so um die Ohren geflogen wie dieser, sagte die 71-Jährige vor einigen Wochen, als sie aus ihren Memoiren „Freiheit“ las. Ihre Botschaft aber hält die Altkanzlerin nach wie vor für richtig. Nur gilt das auch für andere Entscheidungen ihrer Amtszeit? Was waren ihre Erfolge? Wo hat sie sich am Ende doch geirrt? Und wie sieht ihr Leben heute aus, ganz ohne Politik?

Darüber wird die Altkanzlerin kommende Woche in unserem Live-Interview mit Publikum in der Kongresshalle in Augsburg sprechen. Die Karten sind bereits ausverkauft. Wer bereits ein Ticket hat, sollte folgende Sicherheitshinweise und Einlassbestimmungen beachten, damit die Veranstaltung reibungslos starten kann.

Angela Merkel in Augsburg: Das ist beim Einlass zu beachten

Für den Einlass ist ein gültiges Ausweisdokument erforderlich.

Pro Person ist ein Gepäckstück erlaubt. Dieses darf nicht größer als ein DIN-A4-Blatt sein.

Tickets dürfen nicht weitergegeben werden.

Zutritt wird nur unter vorheriger Angabe des Vor- und Nachnamens sowie des Geburtsorts und des Geburtsdatums der teilnehmenden Person gestattet.

„Augsburger Allgemeine Live“ mit Angela Merkel findet am Mittwoch, 27. August, um 18.30 Uhr im Kongress am Park in Augsburg statt. Auch wenn die Tickets für die Veranstaltung schon ausverkauft sind: Ihre Fragen an die Altkanzlerin können Sie uns wie immer auch vorab per E-Mail an live@augsburger-allgemeine.de schicken. Außerdem können Sie das Gespräch am Tag danach auf www.augsburger-allgemeine.de als Video-Mitschnitt ansehen, auch ein Interview mit der Altkanzlerin können Sie in den Tagen danach lesen.

.