Reden wir über Bayern: Hubert Aiwanger im Live-Interview

Endlich wieder vor Publikum: Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger ist zu Gast bei "Augsburger Allgemeine Live". Hier finden Sie die Übertragung.

Was bedeutet der Krieg in der Ukraine für Bayern? Wie stabil ist unsere Energieversorgung? Und wie gut ist die Stimmung im bayerischen Kabinett wirklich? Darüber wollen wir reden – und zwar in einer neuen Ausgabe unseres Formats „Augsburger Allgemeine Live“.

Mehr als zwei Jahre mussten wir dabei coronabedingt auf Publikum verzichten. Jetzt wechseln wir von der Videoschalte wieder ins richtige Leben, und Sie, liebe Leserinnen und Leser, können mit dabei sein. Unser Gast ist ein Mann, mit dem der Abend garantiert nicht langweilig wird: Bayerns Wirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident Hubert Aiwanger

Das Live-Interview beginnt um 18.30 Uhr im Kleinen Goldenen Saal. Für alle, die unser Comeback nicht vor Ort in Augsburg erleben oder kein Ticket mehr ergattern können, übertragen wir das Gespräch in Echtzeit auf der Facebook-Seite der Augsburger Allgemeinen und hier an dieser Stelle.

Ihre Fragen an Hubert Aiwanger können Sie uns auch schon vorab per Mail an live@augsburger-allgemeine.de schicken. Wir freuen uns auf das Wiedersehen mit Ihnen.