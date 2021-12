"Reden wir über Krise": Stellen Sie Ihre Fragen an Markus Söder

Der bayerische Ministerpräsident stellt sich bei "Augsburger Allgemeine Live" den Fragen von Gregor Peter Schmitz und unseren Lesern.

Bayern ist von der vierten Corona-Welle besonders stark betroffen, zwischenzeitlich mussten sogar Corona-Patienten in andere Bundesländer verlegt werden. Die Regierung hat die Corona-Regeln zuletzt mehrfach verschärft. Unter anderem darüber möchten wir mit Markus Söder reden. Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef, der im Frühjahr noch Kanzler werden wollte, ist zu Gast bei unserem beliebten Gesprächsformat "Augsburger Allgemeine Live".

Markus Söder zu Gast bei "Augsburger Allgemeine Live": Sehen Sie hier das Live-Interview

Unser Format, zu dem sogar schon Kanzlerin Angela Merkel als Gast kam, muss zwar derzeit als Publikumsveranstaltung pausieren. Doch es geht trotzdem weiter, per Videoschalte. Am 14. Dezember stellt sich Markus Söder von 18 bis ca. 19 Uhr Ihren Fragen und denen von Chefredakteur Gregor Peter Schmitz. Ihre Fragen an den CSU-Chef können Sie uns vorab und während des Live-Interviews per Mail an live@augsburger-allgemeine.de zukommen lassen. Das Video finden Sie am Dienstagabend hier oder auf unserer Facebook-Seite.

