Reden wir über Krisen: CDU-Chef Friedrich Merz kommt zu AZ Live

Stellen Sie im Live-Interview Ihre Fragen an den CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz: Der Politiker kommt nach Augsburg zu "Augsburger Allgemeine Live".

Dreimal hat sich Friedrich Merz seit 2018 um den Vorsitz der CDU beworben, 2021 klappte es schließlich. Nur: Seither ist die erste Ampelkoalition Deutschlands an der Macht, eine Krise reiht sich an die nächste - und Merz ist Oppositionsführer im Bundestag.

Wie kommt der 67-jährige Machtpolitiker mit dieser Rolle zurecht? Und wie ist überhaupt seine Einschätzung über die Arbeit der Ampel? Steckt nur die in der Krise - oder ganz Deutschland?

Friedrich Merz kommt zu "Augsburger Allgemeine Live"

Darüber wollen wir reden in unserem Format „Augsburger Allgemeine Live“. Und auch darüber, wie der Oppositionsführer zum Angebot des Bundeskanzlers für einen Deutschlandpakt steht. Oder wie schwierig gerade ganz aktuell für die Union der Umgang mit der AfD ist. Und natürlich interessiert uns auch der Privatmann Friedrich Merz - ob der eher aufs Oktoberfest steht oder das Schützenfest im Sauerland.

Stellen Sie Ihre Fragen an CDU-Chef Friedrich Merz

Reden wir also über die Person Merz und über Krisen! Seien Sie dabei, liebe Leserinnen und Leser, wenn sich der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz am Freitag, 22. September, nicht nur den Fragen von Chefredakteurin Andrea Kümpfbeck und Chefredakteur Peter Müller stellt, sondern auch Ihren Fragen. Schreiben Sie uns gerne an live@augsburger-allgemeine.de, was Sie vom Oppositionsführer im Bundestag wissen wollen. Oder sichern Sie sich Ihre Tickets für das Live-Interview im Kleinen Goldenen Saal in Augsburg (Jesuitengasse 12).

Die Veranstaltung beginnt am 22. September um 19 Uhr, Einlass ist bereits ab 18.30 Uhr. Ihre Eintrittskarten können Sie schon jetzt online unter augsburger-allgemeine.de/ticket buchen. Die Schutzgebühr beträgt wie immer drei Euro.

Wir freuen uns schon auf das Wiedersehen mit Ihnen!