Stellen Sie Ihre Fragen an Joachim Gauck!

Der Altbundespräsident ist unser nächster Gast bei "Augsburger Allgemeine Live". Seien Sie mit dabei oder schicken Sie uns Ihre Fragen an Joachim Gauck.

Die Welt ist unübersichtlich wie selten zuvor. Kriege, Krisen, Katastrophen und hinter all dem die bange Frage, wie sich das jemals auflösen soll. Umso wichtiger ist es, auch darüber zu reden, was unser Land, unsere Gesellschaft zusammenhält.

Das wollen wir in der nächsten Ausgabe unserer Gesprächsreihe „Augsburger Allgemeine Live“ tun. Zu Gast ist dann ein Mann klarer Worte, der in klugen Gedanken immer auch über den Tag hinausschaut: Altbundespräsident Joachim Gauck.

Am Mittwoch, 29. November, stellt sich das frühere Staatsoberhaupt nicht nur den Fragen von Chefredakteurin Andrea Kümpfbeck und Chefredakteur Peter Müller, sondern auch Ihren Fragen, liebe Leserinnen und Leser.

Was lässt sich aus dem Erfolg der AfD lernen? Folgt die bittere Quittung für das aktuelle Regierungschaos im Superwahljahr 2024? Warum flammt gerade in Deutschland der Antisemitismus wieder auf? Wie lassen sich die Herausforderungen der Migration bewältigen – und wo liegen die Grenzen? Und wie steht es wirklich um die Deutsche Einheit, mehr als drei Jahrzehnte nach dem Fall der Mauer?

Über all das wollen wir mit dem früheren DDR-Bürgerrechtler reden. Und wie immer wollen wir natürlich auch wissen, was Sie wissen wollen. Schreiben Sie uns gerne schon jetzt an live@augsburger-allgemeine.de, welche Fragen wir Joachim Gauck stellen sollen. Oder seien Sie selbst dabei und sichern Sie sich Ihre Tickets für unser Live-Interview im Kleinen Goldenen Saal in Augsburg (Jesuitengasse 12).

Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr, Einlass ist ab 18 Uhr. Eintrittskarten können Sie online unter augsburger-allgemeine.de/ticket buchen. Die Schutzgebühr beträgt wie immer 3 Euro. Wir freuen uns auf Sie!