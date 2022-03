Corona und Ukraine: Das Interview mit Wolfgang Kubicki im Video

Bundestagsvizepräsident und FDP-Vize Wolfgang Kubicki stellte sich bei "Augsburger Allgemeine Live" den Fragen von Margit Hufnagel, Michael Stifter und unseren Lesern.

Deutschland wagt nach zwei Jahren Corona einen Schritt in Richtung Normalität. Am 20. März fällt ein großer Teil der Einschränkungen im Kampf gegen die Pandemie. Dann liegt es in der Hand der Länder, wie viel neue Freiheit sie trotz hoher Infektionszahlen wagen wollen. Darüber haben wir gesprochen – in einer neuen Folge unseres Formats „Augsburger Allgemeine Live“.

Unser Gesprächspartner am Mittwochabend war Wolfgang Kubicki. Der Bundestagsvizepräsident und stellvertretende FDP-Vorsitzende hatte zuletzt immer wieder die Frage gestellt, ob die Freiheitsbeschränkungen angemessen waren.

"Augsburger Allgemeine Live" mit Kubicki

Noch muss unser Format als Publikumsveranstaltung pausieren. Wolfgang Kubicki stellte sich deshalb per Videoschalte den Fragen unserer Kollegen Margit Hufnagel und Michael Stifter. Und auch den Fragen unserer Leserinnen und Leser. Das Live-Interview übertrugen wir auf der Facebook-Seite der Augsburger Allgemeinen sowie auf unserer Internetseite unter dem Link www.azol.de/kubickilive. (msti)

