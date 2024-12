Alles, bloß kein „Schätzchen“: Uschi Glas im Interview

Sie gehört seit fast 60 Jahren zu Deutschlands beliebtesten Schauspielerinnen: Uschi Glas. Wer kennt sie nicht als Apanatschi in der Karl-May-Verfilmung Winnetou? Ihren Durchbruch aber hatte die gebürtige Niederbayerin 1968 mit der Tragikkomödie „Zur Sache Schätzchen“. In den 70er- und 80er- Jahren schließlich bildete sie zusammen mit ihrem TV-Dauerpartner Elmar Wepper das Traumpaar des deutschen Fernsehens: in „Polizeiinspektion 1“, „Unsere schönsten Jahre“ oder „Zwei Münchner in Hamburg“.

