Das ist die Frau, die den Augsburger Friedenspreis erhält

ZDF-Reporterin Katrin Eigendorf wird für ihre Geschichten aus der Ukraine mit Preisen überhäuft. Privat musste sie einen schweren Schicksalsschlag überstehen.

Katrin Eigendorf hat einmal auf die Frage, um wen sie sich in der Ukraine am meisten sorge, gesagt: um die Kinder. Sind es die Erfahrungen in der eigenen Familie, die sich aus dieser Antwort herauslesen lassen? Nicht die, mit einem Krieg konfrontiert zu sein, aber das Gefühl nachempfinden zu können, als Mutter das eigene Kind sterben zu sehen. Medienleute sind schnell bei solchen Schlussfolgerungen, manchmal zu schnell. Und doch ist Fakt: Eigendorf, selbst Journalistin, musste 2011 ihren Sohn Philip gehen lassen. Er war da erst 17 Jahre alt und mit einer schweren Behinderung zur Welt gekommen.

Tatsache ist auch: Es gibt neben ihr wenige in der Fernsehlandschaft, denen so viel Empathie gegenüber den Menschen nachgesagt wird, die im Zentrum der Berichterstattung stehen. Und das sind in erster Linie Familien in Kriegs- und Krisengebieten. Länder, in denen Frauen und Mädchen verfolgt und gedemütigt werden wie in Afghanistan oder Mütter und Väter ihre Kinder verlieren, wie im Kaukasus und jetzt in der Ukraine. Katrin Eigendorf, 61, geboren in Tönisvorst in Nordrhein-Westfalen, ist seit vielen Jahren als Berichterstatterin fürs ZDF tätig und seit der russischen Invasion die Frau für die besonders eindrucksvollen Reportagen. Für ihre Arbeit ist sie mit Ehrungen regelrecht überhäuft worden: Grimme-Preis, Deutscher Fernsehpreis, Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis, zweimal Journalistin des Jahres, zig weitere Auszeichnungen. Am Dienstag wurde bekannt, dass Eigendorf im Oktober den Augsburger Friedenspreis erhalten wird. Den haben in der Vergangenheit schon Altbundespräsident Richard von Weizsäcker oder Friedensnobelpreisträger Michail Gorbatschow entgegengenommen.

Die Tochter von Katrin Eigendorf ist Popmusikerin geworden

Der Journalismus begleitet Katrin Eigendorf schon fast durchs ganze Leben. Sie hat ihn studiert, in Dortmund und Paris; wurde darin ausgebildet, beim Westdeutschen Rundfunk in Köln. Dann: ARD, RTL, ZDF. Und fast immer standen Auslandsthemen im Mittelpunkt ihres Interesses. So landete sie auch als Korrespondentin in Moskau, und zwar gleich zweimal. Sie kennt also den Ukraine-Konflikt auch aus der anderen Perspektive. Und um sozusagen das Leben mit und in den Medien abzurunden, ist sie auch mit einem gelernten Journalisten verheiratet: Jörg Eigendorf, 55, heute Top-Manager bei der Deutschen Bank. Nur die gemeinsame Tochter Alexandra, 27, hat beruflich eine ganz andere Richtung eingeschlagen. Sie ist Popmusikerin geworden und nennt sich Aly Ryan.

