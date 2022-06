Wird in Brüssel heute das Aus des Verbrennungsmotors besiegelt?

Es ist angerichtet: Am Mittwoch könnte das Europaparlament das Ende des Verbrennungsmotors einläuten. Doch worum geht es genau und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Ein Überblick.

Es ist der große Showdown im Europaparlament: Am Mittwoch werden die Weichen für die zukünftige Mobilität gestellt – und es geht um nicht weniger als das Ende des Verbrennungsmotors. In Brüssel werden in dieser Woche eine ganze Reihe von Entscheidungen mit richtungsweisendem Charakter für die Klimapolitik getroffen, doch diese dürfte die weitreichendste sein.

Entscheidung um Verbrennungsmotor: Darum geht es im Europaparlament

In Brüssel wird es am Mittwoch nicht direkt um ein Verbot des Verbrennungsmotors gehen. Allerdings wird die Entscheidung sehr nah an ein solches heranrücken und letztlich wohl ein solches bedeuten. In der Abstimmung im Europaparlament geht es nämlich um Flottengrenzwerte. Diese legen fest, wie viel CO 2 die Modelle eines die Autohersteller ausstoßen dürfen. Die Limits zählen dann für die gesamte Flotte der Autos, welche von dem Fabrikanten in einem Jahr in der EU verkauft werden. Daher der Name. Die Europäische Union will die Grenzwerte deutlich verschärfen.

Beschlossene Sache ist schon jetzt, dass die Grenzwerte bis zum Jahr 2025 gegenüber des aktuellen Standes um 15 Prozent gesenkt werden müssen. Der aktuelle Vorschlag der EU-Kommission ist nun aber noch einmal auf einem ganz anderen Level. Sie will, dass die Grenzwerte bis zum Jahr 2030 um 55 Prozent fallen und bis zum 1. Januar 2035 dann ein Minus von 100 Prozent erreicht haben. Das würde bedeuten, dass ab dem Jahr 2035 keine Autos mehr zugelassen werden dürfen, die Klimagase ausstoßen. Dies wird mit hohen Strafen abgesichert. Faktisch würde die Entscheidung in Brüssel also bedeuten, dass Benzin- und Dieselmotoren ab dem Datum verboten sind. Nur bereits zugelassene Verbrenner dürften weiterfahren.

Video: dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten

Eine Schlüsselentscheidung für die Mobilität: Welche Folgen kann die Abstimmung haben?

An der Entscheidung hängt nicht weniger als das Klimaziel, welches die Europäische Union ausgegeben hat. Hintergrund der Abstimmung im Europaparlament ist das Bestreben, dass alle Volkswirtschaften in der EU bis zum Jahr 2050 komplett klimaneutral werden. Das Datum 1. Januar 2035 ist daher nicht zufällig gewählt. Im Schnitt sind Autos in Deutschland etwas mehr als 15 Jahre auf den Straßen unterwegs, bis 2050 wären dann so langsam wirklich alle Verbrenner Geschichte. Es kommt hinzu, dass die Entscheidung die ganze Welt betrifft. Sie wird ein Teil der Antwort auf die Frage sein, wie sich Menschen in Zukunft fortbewegen.

Auf der anderen Seite steht eine Industrie, welche alleine in der EU Hunderttausende Arbeitsplätze schafft und gerade in Deutschland sehr mächtig ist. Es gab den ein oder anderen offenen Brief, der sich gegen die Senkung der Grenzwerte aussprach, aber auch den ein oder anderen, der sich dafür aussprach. Pascal Canfin weiß als liberaler Vorsitzender des Umweltausschusses sehr gut, wie stark sich Teile der Automobilindustrie wehren. "Wir erleben einen echten Tsunami des Lobbyismus", twitterte er jüngst und warf einigen aus der Industrie vor, dass sie den Beschluss des Europaparlaments "torpedieren" wollen. Es gibt aber durchaus auch Autokonzerne, die bis 2035 ohnehin keine Benzin- und Dieselautos mehr herstellen wollen. So zählen Volvo und Ford sogar zu den Unterzeichnern eines Appells, welcher die Forderungen der EU-Kommission unterstützt.

Viele Motorenforscher bezweifeln unterdessen, dass die Entscheidung hin zu Null-Emissions-Fahrzeugen überhaupt die Lösung in der Klimapolitik sein können. Eine Gruppe von rund 300 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern warnte, dass eine bestmögliche CO 2 -Minderung "mit einem schlichten Verbot des Verbrennungsmotors definitiv nicht erreicht" werden könnten. Die Gruppe um Thomas Koch, den Leiter des Instituts für Kolbenmaschinen am Karlsruher Institut für Technologie (KIT), bekommt aber auch eine Menge Gegenwind. Beispielsweise von der Umweltlobby Transport & Environment (T&E) um William Todt. "Unabhängig von Petrodiktatoren werden die Verkehrsemissionen drastisch sinken" glaubt diese und bekräftigt, dass Autos nicht länger einer der Haupttreiber bei der Ölnachfrage sein sollten.

Lesen Sie dazu auch

Wie stehen die Chancen für das Aus des Verbrennungsmotors?

Sicher ist vor der Entscheidung im Europaparlament am Mittwoch nur eines: es wird verdammt knapp. Die Grünen, Sozialdemokraten, Liberalen und die Linke befürworten die Forderung der EU-Kommission – zumindest in einer deutlichen Mehrheit. Ausnahmen wie Andreas Glück (FDP) gibt es aber und kaum einer weiß, wie viele es sein werden. Der Emsländer Jens Gieseke (CDU) könnte auf der anderen Seite als Anführer einer konservativen Front gesehen werden, welche den Verbrennungsmotor über das Jahr 2035 hinweg erhalten will. Gieseke und seine Mitstreiter sollten keine Mehrheit haben, doch es könnte zu einer Abschwächung der Klimaziele kommen, einem Kompromiss.

So steht beispielsweise in der Diskussion, dass die Senkung der CO 2 -Grenzwerte um 100 Prozent bis 2035 auf 90 Prozent abgemildert wird. Die Konservativen hatten dies bereits erfolglos im Umweltausschuss versucht, nun wird ein neuer Anlauf im Europaparlament erfolgen. Und auch eine Ablehnung des Vorschlages der EU-Kommission ist alles andere als unmöglich.