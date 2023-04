Scholz und Costa wollen Allianz zwischen Deutschland und Portugal stärken

Kanzler Scholz reist zum Antrittsbesuch nach Portugal. Beide Länder sichern der Ukraine weitere Unterstützung zu. Auch bei der Lieferung von grünem Wasserstoff über eine Pipeline soll es Fortschritte geben.

Wenn das Lob im eigenen Land ausbleibt, macht eine Reise in die Ferne womöglich bessere Laune. In Lissabon, ein paar tausend Kilometer von Berlin entfernt, wurde Olaf Scholz für sein Krisenmanagement zur Eindämmung der Folgen des Ukraine-Krieges in einem Ausmaß gewürdigt, das ihm in der Heimat nicht immer zuteilwurde. Er gratuliere, erklärte Ministerpräsident António Costa am Mittwochabend beim Antrittsbesuch des Kanzlers in Lissabon, Scholz „für die hervorragende Arbeit, die Deutschland gemacht hat in einer sehr kurzen Zeit, um die Energiehoheit wiederzugewinnen.“ Das Lob war ernst gemeint, Scholz und Costa kennen und schätzen sich, verlassen sich aufeinander. Auch und gerade beim Blick auf den Krieg in der Ukraine und die Auswirkungen auf Europa, etwa bei der Gasversorgung.

Als Deutschland Kiew nach dem Einmarsch der Russen ein Bataillon Leopard-Panzer versprach, waren die Portugiesen sofort zur Stelle, um sich an der Lieferung zu beteiligen. Beide Länder, das wurde in der portugiesischen Hauptstadt deutlich, wollen mit der Unterstützung fortfahren. Die Hoffnung sei natürlich, dass der Krieg möglichst schnell ende, erklärte Scholz. Gleichzeitig müsse man sich „mit aller Vernunft darauf vorbreiten, dass es lange dauern kann.“

Portugal will Deutschland bei Ukrainehilfe unterstützen – mit Einschränkung

„Das, was jetzt erforderlich ist, ist im Kern: Mehr vom selben“, ergänzte der SPD-Politiker, der zum Ausbruch des Krieges für seine Zögerlichkeit gescholten wurde, schwere Waffen in das Kriegsgebiet zu schicken. Inzwischen gehört Deutschland zu den Ländern, die kontinuierlich liefern und an der Spitze der Unterstützer-Nationen stehen. Der Preis ist hoch, die Landesverteidigung wäre im Ernstfall nicht mehr im erforderlichen Rahmen gewährleistet. Deutschland geht diesen Weg, das strategisch anders gelagerte Portugal zieht hier offenbar eine rote Linie. „Wir sind weiterhin bereit, mit Deutschland zusammenzuarbeiten“, sagte Costa und ergänzte in der deutschen Übersetzung: „Ohne dass wir unsere Abwehr selbst schwächen.“

Deutschland habe sehr viel Geräte zur Luftverteidigung geliefert, aber auch Schützenpanzer und Kampfpanzer sowie Munition, betonte Scholz. „Das wird sicherlich der Schwerpunkt dessen sein, was wir auch in Zukunft zu tun haben, um diese lange Durchhaltefähigkeit zu gewährleisten.“

Grüner Wasserstoff soll von Portugal nach Deutschland fließen

Die Unterstützung für die Ukraine ist nur möglich, wenn sie auch bezahlt werden kann. Portugal gehört zu den stabileren Ländern im Euroraum, betreibt eine disziplinierte Haushaltspolitik, die in der Corona-Pandemie nicht ganz durchgehalten werden konnte - es gibt im Grundsatz durchaus Parallelen zu Deutschland. Der Handel ist stabil, mehr geht natürlich immer, beispielsweise bei der Zusammenarbeit im Energiesektor. Beide Länder setzen sich für den Bau einer neuen Gaspipeline von Portugal nach Mitteleuropa ein.

Das Projekt ist mindestens drei Milliarden Euro teuer und nicht zuletzt wegen einigen Widerstandes in Frankreich noch nicht ganz in trockenen Tüchern. Die Franzosen wollen die Leitung nicht auf ihrem Land haben, gegebenenfalls muss sie drumherum gebaut werden. Aber dann soll grüner Wasserstoff von Portugal nach Deutschland fließen, dessen energiehungrige Industrie sehnsüchtig nach dem Energieträger lechzt.

Deutschland muss Milliarden für Umrüstung der Gasleitungen einplanen

Bisher gibt es nur zwei kleinere Gaspipelines von Spanien über die Pyrenäen Richtung Norden mit einer Kapazität von insgesamt acht Milliarden Kubikmetern pro Jahr. Zum Vergleich: Die wegen des Krieges gestoppte Nord Stream 2 hat eine Kapazität von mindestens 55 Milliarden Kubikmetern. Portugal verfügt im südlichen Sines über einen wichtigen Tiefseehafen mit einem Gasterminal. Dort kommen seit 2016 die ersten Lieferungen Flüssiggas aus den USA in Europa an, das sonnenreiche Land will selbst groß in die Produktion einsteigen.

Portugals Gasnetz ist noch vergleichsweise jung und bereit für die Durchleitung von Wasserstoff. Deutschland wird Milliarden Euro für die Umrüstung der alten Gasleitungen in die Hand nehmen müssen. Costa räumte bei der Gelegenheit mit dem Märchen auf, das in Deutschland auch von Teilen der Ampel-Regierung erzählt wird, wonach praktisch nur ein Schalter umgelegt werden muss, damit aus Leitungen für Erdgas solche für Wasserstoff werden – und umgekehrt. „Eine doppelte Nutzung ist nicht möglich“, erklärte der Ministerpräsident, der Bau einer doppelten Infrastruktur wiederum sei viel zu teuer.

Scholz reagierte auf Lindners Kritik zum Heizungstausch

Am Ende der Pressekonferenz bei blauem Himmel und etwa 25 Grad im malerischen Garten des Palacete de Sao Bento – dem 1877 errichteten Amtssitz des Ministerpräsidenten – holte den Kanzler dann doch noch die deutsche Regierungsrealität ein. Kaum hatte sich seine Regierung in Berlin auf einen Gesetzentwurf zum Heizungstausch geeinigt, meldete Finanzminister und FDP-Chef Christian Lindner Kritik an. Dass es dazu in Lissabon eine Frage gab, war klar, und Scholz zog sich elegant aus der Affäre. Der Kanzler zitierte das Struck'sche Gesetz, benannt nach der inzwischen gestorbenen SPD-Legende Peter Struck, wonach kein Gesetz so aus dem Bundestag herauskommt, wie es hineinging. Darüber hinaus sei das Konzept für den Heizungstausch „gut besprochen“, es werde niemand „vor eine unlösbare Aufgabe gestellt“, sagte Scholz.