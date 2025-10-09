Außenminister nimmt‘s locker: Zu großer Luftwaffen-Airbus hat Probleme in Belfast

Fliegen ist für Mitglieder der Bundesregierung noch ein echtes Abenteuer. Erst vergangenen Juli hatte Bundesjustizministerin Stefanie Hubig Glück: Der Airbus der Flugbereitschaft musste auf dem Rückweg von Berlin zur noch immer in Köln beheimateten Flugbasis wegen Dämpfen und Warnsignalen im Cockpit in Leipzig notlanden: SPD-Politikerin Hubig war kurz zuvor nach ihrem Antrittsbesuch in Polen am Berliner Flughafen ausgestiegen.

Es gab schon dramatische Notlandungen der Flugbereitschaft

Echte, teils dramatische Notlandungen erlebten diverse Außenminister als Vielflieger der Bundesregierung: Unvergessen, als beim Grünen Joschka Fischer solche Rauschwaden aus dem Cockpit durch die Kabine waberten, dass über den Sitzen die Sauerstoffmasken herabfielen – seine Maschine war an jenem eiskalten Januartag so intensiv mit Enteisungsmittel behandelt worden, dass das Glykolgemisch bis in die Bordelektronik drang.

Frank-Walter Steinmeier verbrachte sowohl als SPD-Außenminister als auch als Bundespräsident viele Stunden an ausländischen Flughäfen wegen defekter Triebwerke. Grünen-Außenministerin Annalena Baerbock musste gleich zweimal eine Australienreise abbrechen, weil ihr Flieger wegen defekter Landeklappen umdrehen musste.

Jetzt erlebt auch „Joe“ Wadephul sein erstes Flugbereitschafts-Abenteuer

Nun kann auch fünf Monate nach Amtsantritt Deutschlands neuer Außenminister „Joe“ – wie ihn der Kanzler und Parteifreunde nennen – Wadephul von einem ersten Flugbereitschaftsabenteuer berichten, nachdem ihn ein Regierungs-Airbus 350 zum Westbalkan-Treffen nach Belfast brachte: Kurz nach der Landung auf dem Aldergrove-Flughafen nahe der nordirischen Hauptstadt muss der CDU-Politiker rund 45 Minuten warten, bis er die Maschine verlassen konnte, und zwar nur auf ungewöhnliche Weise: Direkt auf der Landebahn, auf der das Flugzeug zuvor aufgesetzt hat.

Ausnahmsweise war nicht die Technik schuld, wie ein mitreisender dpa-Reporter berichtet, sondern die Gastgeber hatten nicht mit einem so großen Regierungsjet gerechnet, als sie ihm eine der beiden Landebahnen zuwiesen.

Direkt nach der Landung hatte der Flugkapitän Wadephul und seine Delegation um 18:49 Uhr über Probleme informiert: „Die Kollegen hier in Belfast am Boden, die sind sich offensichtlich nicht so ganz darüber im Klaren, dass unser Flugzeug ein bisschen ein größeres ist“, teilte er in ruhigem Ton über die Bordsprechanlage mit. „Deswegen wird jetzt gerade noch diskutiert bezüglich der Rollwegbreite, da der Rollweg, der uns jetzt eigentlich zum Parkplatz zugewiesen wurde, zu schmal für unser Flugzeug ist“, fügt der Flugkapitän hinzu. „Ich bitte noch um etwas Geduld. Vielen Dank.“

Pilot genervt, Außenminister nimmt's locker

Um 19.13 Uhr dann die zweite Durchsage des Kapitäns, diesmal deutlich genervter: Auch er finde die Situation „mehr als unbefriedigend“. Dies habe er „dem Tower bestimmt jetzt schon fünf Mal gesagt“. Er habe vorgeschlagen, „dass Sie direkt hier aussteigen“, sagte er und ergänzte: „Aber die diskutieren sich hier zu Tode.“ Er könne leider immer noch keine Aussage machen, «wie lange das dauert».

Wenige Minuten später rollt der Luftwaffen-Airbus dann tatsächlich weiter – aber nur wenige Meter. Um 19.34 Uhr kann der Minister das Flugzeug dann endlich über die hintere Tür verlassen. Wadephul reagierte entspannt und eher belustigt auf den abendlichen Vorfall. „Meine Güte, was für ein Drama“, sagt er frotzelnd beim Aussteigen. „Hallo. Schön, dass Sie mich abholen“, begrüßt er die deutsche Botschafterin in Großbritannien, Susanne Baumann, auf der Landebahn, die nur von den Scheinwerfern der Wagenkolonne beleuchtet wird.

Den Beginn des Empfangs, zu dem die Gastgeberin des Westbalkan-Treffens, Außenministerin Yvette Cooper, für 19.00 Uhr eingeladen hatte, hatte Wadephul da schon verpasst. (mit dpa)