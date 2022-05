Diplomatie

vor 2 Min.

Baerbock wird in die Ukraine reisen

Außenministerin Annalena Baerbock wird laut Kanzler Olaf Scholz in Kürze in die Ukraine reisen.

Außenministerin Annalena Baerbock wird in Kürze in die Ukraine reisen. Das sagte Bundeskanzler Olaf Scholz bei einer Pressekonferenz am Donnerstagabend in Berlin.

Von Sarah Höger