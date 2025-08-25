Koalition will Verwaltung endlich digitalisieren

Bis Ende kommenden Jahres sollen die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland auf ihren Mobiltelefonen auch digitale Führerscheine, Personalausweise oder Krankenkassenkarten speichern können. Wie der Vorsitzende des Ausschusses für Digitalisierung und Staatsmodernisierung im Bundestag, Hansjörg Durz (CSU), gegenüber unserer Redaktion betonte, will der Bund bis dahin eine sogenannte Wallet entwickelt haben, eine Art Ordner auf dem Handy, in dem wichtige persönliche Informationen genau so gespeichert werden, wie Millionen von Menschen ihre Bankkarten heute schon auf Telefonen hinterlegen. „Außerdem kann ich mit dieser digitalen Brieftasche dann auch wesentliche Verwaltungsdienstleistungen nutzen, etwa das Ummelden eines Autos bei der Kfz-Zulassungsstelle“, kündigte Durz an. Digitalisierung sei kein Selbstzweck. „Es geht darum, das Leben der Menschen einfacher und besser zu machen.“

Im europäischen Vergleich steht Deutschland bei der Digitalisierung seiner Verwaltung unter den 27 EU-Ländern bisher nur auf Platz 21. Besonders weit sind hier nach Angaben des Verbandes Bitkom, der die Interessen der Digitalwirtschaft vertritt, Finnland, Malta und Estland. „Das kann nicht genug sein, wenn wir den Anspruch eines digital souveränen, effizienten und resilienten Deutschlands haben“, betonte Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst im Gespräch mit unserer Redaktion. „In Deutschland beschränkt sich die Digitalisierung häufig nur auf das sogenannte Front-End – ein von der Bürgerin oder dem Bürger digital ausgefüllter Antrag wird dann im Amt noch ausgedruckt, bearbeitet und abgeheftet.“ Ein großes Problem sei auch, dass jede der 11.000 Kommunen selbst dafür Sorge trage, dass ihre Verwaltungsleistungen digital nutzbar sind.

Die Erwartungen der Kommunen sind groß

Genau das will die Koalition nun ändern. Der Bund werde künftig bestimmte Leistungen wie die Kfz-Zulassung im Internet möglichst einheitlich organisieren, kündigte CSU-Experte Durz an. „Das heißt: Der Bund entwickelt diese Verwaltungsleistung und stellt sie dann allen Kommunen zur Verfügung.“ Bisher seien solche Probleme nicht mit der nötigen Konsequenz angegangen worden. „Jetzt haben wir zum ersten Mal ein echtes Digitalministerium, das die Themen bündelt und vorantreibt.“ Nach einer Hochrechnung des sogenannten Normenkontrollrates ließen sich alleine sechs Milliarden Euro dadurch sparen, dass Bürgerinnen und Bürger ihre Daten auf einem Amt nur einmal eingeben und andere Behörden dann auf diese zugreifen können.

In den Kommunen sind die Erwartungen an das neue Ministerium groß „Die Landkreise geraten durch eine kaum mehr beherrschbare Vielfalt an Sozialleistungen, hohem Verwaltungsaufwand, fehlendem Personal und stetig steigenden Ausgaben an ihre Grenzen“, sagt der Präsident des Deutschen Landkreistages, Achim Brötel, unserer Redaktion. Mittlerweile betrage das kommunale Finanzdefizit fast 25 Milliarden Euro. „Tendenz rasant steigend.“ Wachsende Aufgaben, neue Standards und zusätzliche Leistungsansprüche träfen auf eine strukturelle Unterfinanzierung. „Wenn wir nicht gegensteuern, wird sich das ganz konkret auf die Lebensqualität der Menschen vor Ort und die Zukunftsfähigkeit unseres Landes auswirken. “ Unter anderem fordert Brötel einen rechtssicheren und technisch reibungslosen Datenaustausch, den konsequenten Abbau von Vorschriften, die für Verträge, Urkunden oder Erklärungen immer noch die Schriftform vorschreiben, sowie eine Vereinheitlichung der Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse. „Nur so kann Verwaltung wieder wirksam und bürgernah agieren.“