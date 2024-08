Männer sollen sich Autorennen auf A3 geliefert haben

Zwei Männer sollen sich auf der Autobahn 3 im Kreis Limburg-Weilburg mutmaßlich ein illegales Autorennen geliefert haben. Zeuginnen und Zeugen hätten am Donnerstag per Notruf gemeldet, dass die beiden Autofahrer zwischen Bad Camberg und Limburg-Nord in Fahrtrichtung Köln nebeneinander gefahren seien und den Verkehr hinter sich plötzlich ausgebremst hätten, teilte die Wiesbadener Polizei in der Nacht mit.

Dann hätten sie wieder stark beschleunigt. Dabei sei es immer wieder zu gefährlichen Situationen für andere Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer gekommen. Die Polizei habe die 39 und 40 Jahre alten Männer angehalten und kontrolliert, sagte ein Sprecher. Die Einsatzkräfte hätten die Autos, Führerscheine und Handys beschlagnahmt.