Polizei: 15-Jähriger flieht mit gestohlenem Auto vor Beamten

Ein Gruppe von drei Menschen ist mit einem geklauten Auto vor der Polizei geflohen. Der Wagen sei einer Polizeistreife in der Nacht aufgefallen, teilte die Polizei Frankfurt mit. Das Fahrzeug sei zuvor bereits als gestohlen gemeldet worden. Als der Fahrer die Polizei bemerkte, schaltete er das Licht am Wagen aus, beschleunigte und ignorierte alle Anhaltesignale der Streife, wie es hieß.

Die Flucht endete, als der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und in Fahrradbügel am Straßenrand krachte. Von den drei Insassen wurde ein 15-Jähriger von der Polizei festgenommen. Er stehe im Verdacht, das Auto zuvor geklaut zu haben. Ob er auch der Fahrer des Wagens gewesen sei, sei derzeit noch unklar, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Der Jugendliche sei nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut der Erziehungsberechtigten übergeben worden. Die Ermittlungen zu den anderen beiden Beteiligten dauerten an.