Söder verspricht bei Autogipfel 100 Millionen Euro als Hilfe

Die Krise bei Zulieferunternehmen und die drohenden Einschnitte bei Autoherstellern wie Volkswagen lassen die Politik nicht unbeeindruckt. Nach einem Autogipfel mit Branchenvertretern und Mitgliedern der Bayerischen Staatsregierung kündigte Ministerpräsident Markus Söder ein Paket an, wie der Freistaat die Unternehmen unterstützen will. „Wir brauchen eine Autowende hin zu Innovation und Technologie“, sagte Söder. „Ohne Industrie hat Deutschland keine Zukunft, ohne Industrie wackelt der Wohlstand und ohne Wohlstand wackelt irgendwann auch die Demokratie“, warnte er.

Konkret kündigte Söder einen Fonds mit mindestens 100 Millionen Euro an, um die Transformation in der Autoindustrie zu unterstützen. Das Geld soll Zulieferbetrieben, aber auch Herstellern zugutekommen und neue Technologien fördern. Projekte mit MAN und anderen Partnern, in denen 30 Millionen Euro in die Förderung der Batterie-Technologie fließen, dienten hier als Vorbild. Zudem bietet Söder an, die Autoindustrie mit Forschung zu unterstützen. Dazu sollten sich „fünf bis zehn Lehrstühle“ an den Technologietransferzentren im Freistaat künftig mit Themen aus dem Auto-Bereich beschäftigten. Entstehen soll ein „Automobil-Digital-Cluster“ zur Digitalisierung in der Autoindustrie.

Söder: Brauchen 100.000 Ladepunkte in Bayern bis 2030

Schließlich machte sich Söder dafür stark, den Ausbau der Ladeinfrastruktur im Freistaat zu beschleunigen: „Wir haben das klare Ziel, bis 2030 in Bayern 100.000 Ladepunkte zu haben“, sagte er. „Im Moment haben wir 13.000.“ Bayern habe zwar die Anzahl seiner Ladepunkte seit 2018 verzehnfacht und liege im bundesweiten Vergleich vorne. „Aber das reicht natürlich nicht, um den Markt insgesamt zu stärken.“ Der Stromleitungsausbau solle deshalb beschleunigt werden, um neue Ladesäulen anschließen zu können. „Es kann nicht sein, dass der Anschluss acht bis zehn Jahre braucht - das ist kein Deutschland-Tempo, das ist kein Bayern-Tempo.“ Der CSU-Chef sprach sich zudem mit Blick auf München gegen Fahrverbote aus und für Privilegien für E-Auto-Fahrer beim Parken: „Mein Vorschlag sind drei Stunden umsonst Parken für E-Autos als wichtiges Signal für diesen Transformationsprozess.“

Icon Vergrößern Autogipfel zur Stützung der kriselnden Branche in München (von links): Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, IG-Metall-Chef Horst Ott, Ministerpräsident Markus Söder, Automobil-Präsidentin Hildegard Müller und Verkehrsminister Christian Bernreiter. Foto: Sven Hoppe, dpa Icon Schließen Schließen Autogipfel zur Stützung der kriselnden Branche in München (von links): Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, IG-Metall-Chef Horst Ott, Ministerpräsident Markus Söder, Automobil-Präsidentin Hildegard Müller und Verkehrsminister Christian Bernreiter. Foto: Sven Hoppe, dpa

Auch die künftige Bundesregierung und die neue EU-Kommission müssten die Autoindustrie stärker im Blick haben. Vom Bund forderte Söder eine Neuauflage der Kaufprämie für E-Autos. „Der E-Auto-Markt ist eingebrochen, weil die Prämie weggefallen ist: Im Moment stehen die E-Autos auf dem Hof, keiner kauft sie, eine Prämie hilft da.“ Künftig könnte die Prämie auch für andere Antriebsformen wie E-Fuel-Fahrzeuge mit klimafreundlichen Flüssigkraftstoffen gezahlt werden. Von der EU forderte Söder unter anderem, das Verbrennerverbot für Neufahrzeuge ab 2035 zurückzunehmen. Die bayerische Autoindustrie, erinnerte Söder, stehe für über 400.000 Arbeitsplätze im Freistaat und einen Umsatz von 186 Milliarden Euro im Jahr.

Hildegard Müller, VDA: Ladestrompreise müssen runter

Am Autogipfel hatten neben Fahrzeugbauern wie BMW, Audi und MAN auch viele Zulieferer wie Schaeffler, Bosch und ZF Friedrichshafen teilgenommen. Hildegard Müller, Präsidentin des Verbandes der Autoindustrie, mahnte, die Ausbau der Netze und der erneuerbaren Energien zu beschleunigen, um die Wende zum E-Auto zu unterstützen. „Wir haben nicht ausreichend Energie für diese Transformation“, sagte sie. „Ein Ladestrompreis von bis zu 90 Cent pro Kilowattstunde ist kein gutes Angebot an Autofahrer.“

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger forderte die EU auf, auf Strafzahlungen für Hersteller zu verzichten, wenn sie kommendes Jahr angesichts des schleppenden Absatzes von E-Autos die Flottengrenzwerte von CO₂ reißen. Er mahnt an, die Mobilitätswende technologieoffen zu gestalten und schloss auch Verbrenner nicht aus: „Zur Dekarbonisierung des Verkehrs brauchen wir alle modernen Antriebe brauchen – von Elektro über Wasserstoff bis zu modernen Verbrennern, die immer weniger CO₂ ausstoßen“, sagte er. „Es ist mir lieber, es wird ein moderner Verbrenner gekauft statt nichts“, sagt er.

Großer Warnstreik bei VW

Bayerns IG Metall-Chef Horst Ott mahnte, trotz Transformation die Arbeitsplätze zu sichern: „Wenn wir es schaffen, die Menschen zu begeistern und ihnen Sicherheit zu geben, kann diese Transformation gelingen“, sagte er. „Darum sind Ankündigungen für massenhaften Arbeitsplatzabbau nicht förderlich.“ Die IG Metall erwarte, dass sich die Arbeitgeber zum Standort Deutschland und den Arbeitsplätzen bekennen.

Icon Vergrößern Zehntausende Beschäftigte demonstrierten bei VW gegen die Schließung von Werken und für faire Bezahlung. Foto: Julian Stratenschulte, dpa Icon Schließen Schließen Zehntausende Beschäftigte demonstrierten bei VW gegen die Schließung von Werken und für faire Bezahlung. Foto: Julian Stratenschulte, dpa

Nachdem Volkswagen angesichts eines Absatzeinbruchs angekündigt hatte, drei Werke schließen zu wollen, machte die IG Metall am Montag mit einem flächendeckenden Warnstreik mobil. Im Rahmen der Verhandlungen zu einem neuen Tarifvertrag legten an neun der zehn deutschen Standorte mehrere zehntausend Mitarbeiter zeitweise die Arbeit nieder und brachten die Bänder zum Stehen. Tausende zogen mit einem lautstarken Demonstrationszug durch das Stammwerk in Wolfsburg. „Wir haben die Schnauze voll“, riefen Beschäftigte in Zwickau vor dem Werkstor. Volkswagen hat rund 120.000 Beschäftigte in Deutschland.