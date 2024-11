Unbekannte zerkratzen zahlreiche Autos und zerstechen Reifen

Innerhalb einer Nacht haben Unbekannte in Pforzheim mindestens 20 Autos absichtlich mit einem spitzen Gegenstand beschädigt und bei weiteren 14 Fahrzeugen die Reifen zerstochen. Die Täter hatten Angaben der Polizei zufolge wohl im Vorbeigehen den Lack der Autos zerkratzt. Noch in derselben Nacht wurden in einem anderen Stadtteil bei den anderen Fahrzeugen jeweils ein bis zwei Reifen pro Auto zerstochen. Wer dahintersteckt, ist unklar.

