Fragen Sie Tennis-Legende Markus Wasmeier

Markus Wasmeier ist eine deutsche Ski-Legende. Der Doppel-Olympiasieger kommt zu unserem Live-Interview. Sie können dabei sein.

Mit seinen beiden Olympiasiegen von 1994 in Lillehammer wurde Markus Wasmeier zu einem der größten Sport-Heroen des Landes. Der "blonde Bub vom Schliersee" mit dem wallenden Haar, dem stechenden Blick und dem gewinnenden Lächeln raste damals in die Herzen der Menschen.

Fast auf den Tag genau 30 Jahre liegen diese Erfolge nun zurück und noch immer ist Wasmeier einer der bekanntesten deutschen Sportler überhaupt. Am Montag, 5. Februar, ist der Doppel-Olympiasieger Gast unserer beliebten Gesprächsreihe "Augsburger Allgemeine Live" und stellt sich den Fragen unserer Redakteurin Stefanie Wirsching und ihres Kollegen Andreas Kornes. Auch Sie, liebe Leserinnen und Leser, können sich einbringen. Schreiben Sie uns gerne schon jetzt an live@augsburger-allgemeine.de, welche Fragen Sie Markus Wasmeier stellen wollen. Oder seien Sie selbst dabei und sichern sich Ihre Tickets für unser Live-Interview online unter augsburger-allgemeine.de/ticket. Die Schutzgebühr beträgt fünf Euro.

Wasmeier beendete kurz nach den Spielen von Lillehammer seine Karriere. Dem Skisport blieb er als Fernsehexperte für die ARD erhalten. Legendär seine Kamerafahrten. Kein Hang war Wasmeier zu eisig, kein Wetter zu schlecht.

Weit weniger spektakulär, aber mindestens genauso sehenswert ist, was der 60-Jährige in seiner Heimat geschaffen hat. Er gründete ein Freilichtmuseum. Uralte Bauernhäuser, die sonst dem Verfall preisgegeben würden, haben er und seine Helfer dafür in alle Einzelteile zerlegt und am Schliersee wieder aufgebaut. Doch Wasmeier hat auch schwere Zeiten durchlebt. In seinem Buch mit dem Titel "Dahoam" arbeitete er 2017 die schwere Krebserkrankung seiner Frau Gitti auf, die "größte Herausforderung, die wir jemals zu bewältigen hatten". Gemeinsam besiegten sie die heimtückische Krankheit.

Veranstaltungsort von "Augsburger Allgemeine live" ist diesmal wieder der Kleine Goldene Saal in Augsburg (Jesuitengasse 12). Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr und endet gegen 20 Uhr.

