Live-Interview mit Ex-„Bild“-Chef Kai Diekmann: Reden wir über die Macht der Medien

Können X, Facebook, Tiktok und Co. Qualitätsjournalismus ersetzen? Welche Rolle spielen die Medien im derzeitigen Bundestagswahlkampf? Und: Sind TV-Duelle zwischen den Kanzlerkandidaten tatsächlich so relevant? Diese und andere Fragen erörtern die Chefredakteure der Augsburger Allgemeinen, Andrea Kümpfbeck und Peter Müller, am 18. Februar mit dem ehemaligen Chefredakteur der Bild-Zeitung, Kai Diekmann.

Diekmann war 16 Jahre Chef von Deutschlands auflagenstärkster Zeitung; er galt zudem als enger Vertrauter des ehemaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl. Als Chefredakteur stand Diekmann im Mittelpunkt zahlreicher Debatten, die die Bundesrepublik prägten – etwa den Rücktritt des damaligen Bundespräsidenten Christian Wulff. Erleben Sie im Kleinen Goldenen Saal (Jesuitengasse 12) in Augsburg einen (kritischen) Blick hinter die Kulissen des Boulevardjournalismus.

Das Live-Interview mit Kai Diekmann beginnt am 18. Februar um 18.30 Uhr

Wenige Tage vor der Bundestagswahl geht es aber natürlich auch um die Chancen für Friedrich Merz, Olaf Scholz, Robert Habeck und Alice Weidel, Kanzler zu werden oder der nächsten Bundesregierung anzugehören. Das Live-Interview beginnt um 18.30 Uhr (Einlass 18 Uhr). Sichern Sie sich schon jetzt Ihre Eintrittskarte online unter der Adresse augsburger-allgemeine.de/ticket zum Leservorteilspreis von 5 Euro oder bei einem Ticketpartner in Ihrer Nähe. Wie immer beim AZ-Live können Sie uns schon heute Ihre Fragen schicken an live@augsburger-allgemeine.de. Wir freuen uns auf das Wiedersehen mit Ihnen.

