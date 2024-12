Sollen deutsche Soldaten einen Waffenstillstand in der Ukraine sichern?

Die Überlegungen von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, im Falle eines Waffenstillstandes auch die Bundeswehr zur Friedenssicherung in der Ukraine einzusetzen, stoßen auf heftige Kritik von Opposition und Militärexperten. „Ich habe für dieses voreilige und leichtfertige Reden über deutsche und europäische Militäreinsätze kein Verständnis“, sagte der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen unserer Redaktion.

Bundeskanzler Olaf Scholz, gerade erst von seiner Kiew-Reise zurückgekehrt, pfiff seine Außenministerin am Mittwoch zumindest scheinbar zurück. Er halte es für ausgeschlossen, dass „wir in der gegenwärtigen Situation“ Truppen in die Ukraine schicken, sagte er im Bundestag. Darum allerdings war es Baerbock ja ohnehin nicht gegangen.

Annalena Baerbock: Deutschland ist bereit, zu helfen

Die Grünen-Politikerin selbst betonte fast zeitgleich am Rande des Treffens der Nato-Außenminister, dass vor einer möglichen Entsendung von Bundeswehr-Kräften der Krieg in der Ukraine enden müsse. Sie bekräftigte zugleich, dass Deutschland dann aber auch bereit sei, sich an der Sicherung eines wie auch immer gearteten Waffenstillstands zu beteiligen.

Aus Sicht von Röttgen macht Baerbock damit den zweiten Schritt vor dem ersten: „Statt über einen möglichen, zukünftigen Einsatz deutscher Truppen zu sprechen, sollten jetzt auch die Grünen Konsequenzen ziehen, die Scholz-Regierung verlassen und gemeinsam mit uns alles für eine angemessene und notwendige Unterstützung der Ukraine tun.“ Auch der neue Nato-Chef Mark Rutte forderte mehr Unterstützung, damit die Ukraine den russischen Überfall abwehren kann.

Donald Trump will eine schnelle Lösung mit Wladimir Putin

Die Debatte darüber, wie der Krieg enden und wie es danach weitergehen könnte, hat durch den bevorstehenden Machtwechsel im Weißen Haus an Dringlichkeit gewonnen. Der künftige US-Präsident Donald Trump will schnell Tatsachen schaffen. Als sein wahrscheinlichster Plan gilt derzeit: Russland stellt den Angriff ein, die Ukraine verzichtet zumindest faktisch auf jene Teile ihres Territoriums, die bereits von russischen Truppen kontrolliert werden. Daraus ergäbe sich dann die Frage, wie sich garantieren lässt, dass Kreml-Chef Wladimir Putin nicht eines Tages einen weiteren Anlauf unternimmt, die ganze Ukraine zu erobern.

Hier kommt Baerbocks Gedanke einer internationalen Friedenstruppe ins Spiel, die einen Waffenstillstand absichern könnte. Auf die Frage nach einer möglichen deutschen Rolle dabei sagte die Außenministerin, man werde alles, was dem Frieden in der Zukunft diene, „von deutscher Seite mit allen Kräften unterstützen“.

Norbert Röttgen: „Weiß Frau Baerbock, über was sie redet?“

Doch wie realistisch wäre die Umsetzung einer solchen Friedensmission? „Weiß Frau Baerbock über was sie redet? Bei einer über 2000 Kilometer langen Land- und Seegrenze zwischen Ukraine und Russland?“, fragt Röttgen. Auch der Münchner Militärexperte Carlo Masala ist skeptisch. „Diese Truppe müsste ein Mandat bekommen, im Ernstfall einen umfassenden Krieg gegen Russland zu führen. Denn sie muss so ausgerüstet sein, dass sie umfassend gegen Russland vorgehen kann, wenn Moskau beschließt, die Robustheit der Truppe zu testen“, sagte er der Bild und stellte klar: „Wir reden nicht über etwas schwerer bewaffnete Friedenstruppen. Sondern über europäische Bodentruppen, die alles brauchen: gepanzerte Fahrzeuge, Panzer, Artillerie, Luftunterstützung.“

Die Frage von Krieg und Frieden rückt immer stärker ins Zentrum des aufziehenden Bundestagswahlkampfes. Für zusätzliche Brisanz sorgte am Mittwoch ein Zwischenfall in der Ostsee. Die Besatzung eines russischen Schiffes soll einen Bundeswehr-Hubschrauber mit Signalmunition beschossen haben.