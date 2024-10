Sprayer verprügeln und halten Security-Mitarbeiter fest

Vier Unbekannte haben in Oberbayern auf knapp 30 Quadratmeter Fläche Graffitis auf S-Bahnen gesprüht. Als sie ein Sicherheitsmitarbeiter am Bahnhof Zorneding (Landkreis Ebersberg) am Sonntagabend bemerkte, drückten ihn zwei der Unbekannten zu Boden, wie die Bundespolizei mitteilte. Demnach hielten sie ihn fest und schlugen auf ihn ein, bis sie nach Fertigstellung des Graffitis unerkannt flüchteten.

Der 34-Jährige habe seinen Dienst wegen Rückenschmerzen danach abbrechen müssen. Für die Spurensicherung mussten beide Gleise des Bahnhofs gesperrt werden, es kam laut Polizei aber nur zu geringfügigen Beeinträchtigungen im S-Bahn-Verkehr.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Bundespolizei davon aus, dass die vier Unbekannten auch für weitere Graffitis auf S-Bahnen im Landkreis Ebersberg verantwortlich sind. Gegen alle vier wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. Zwei von ihnen müssen sich außerdem für Freiheitsberaubung, Körperverletzung und Nötigung verantworten.