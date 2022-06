Balearen

Die Ballermänner sind zurück auf Mallorca: Hey, das geht ab!

An der Playa de Palma türmt sich wieder der Müll - es wird gefeiert und getrunken. Und einige Partytouristen schlafen am Strand ein oder nehmen es mit den Wellen auf.

Plus Nach zwei Jahren Pandemie drehen die Partyurlauber am „Ballermann“ wieder auf. Zum Leidwesen vieler Einheimischer. Die leben zwar vom Tourismus. Alles gefallen lassen wollen sie sich aber nicht.

Von Marlene Weyerer

Die Sonne ist gerade hinter der Bucht untergegangen, die Wellen umspülen sanft die Küste. Der kilometerlange Sandstrand liegt in orangefarbenem Licht, dahinter schemenhaft die Berge. Manchmal hat die Playa de Palma etwas Friedliches – aber nur, solange man in die Ferne schaut. Auf der Promenade selbst türmen sich um 22.30 Uhr leere Flaschen: Bier mit Tequilageschmack. Wodka-Mischgetränke. Bierdosen. Vom Plätschern des Meeres ist nicht viel zu hören, dafür umso mehr: Gesang. Falls man es so nennen will. „Ich hab ‘nen Puff und meine Puffmama heißt Layla“, grölen Gruppen junger Männer auf dem Weg in die Feiertempel. Willkommen zurück auf Mallorca!

