Bosnien-Herzegowina

vor 24 Min.

Christian Schmidt ist Aufpasser im kompliziertesten Land der Welt

Christian Schmidt, Vertreter der internationalen Staatengemeinschaft (Mitte), mit dem Schulleiter Muhamed Covic und dessen Familie am Wahltag in Bosnien-Herzegowina.

Plus Der CSU-Politiker Christian Schmidt wacht über den äußerst fragilen Staat Bosnien-Herzegowina. Ein schwieriger Job. Denn irgendjemand zündelt hier immer.

Von Rudi Wais Artikel anhören Shape

Muhamed Covic sitzt vermutlich noch beim Frühstück oder schon auf dem Sofa, als er jäh aus seiner Sonntagsruhe gerissen wird. Die Schule in Hadzici, die er leitet, ist an diesem Wochenende ein Wahllokal und hat überraschend Besuch bekommen. Christian Schmidt, als Vertreter der internationalen Gemeinschaft in Bosnien-Herzegowina so etwas wie die höchste Instanz in einem noch immer fragilen Staatsgebilde, steht plötzlich zwischen den provisorischen Wahlkabinen aus Pappe, um sich zu vergewissern, dass bei diesen Wahlen nicht mehr so getrickst wird wie bei früheren. Covic aber, der diesen unangemeldeten Besuch als Hausherr natürlich nicht verpassen will, hat jetzt keine Zeit mehr, sich umzuziehen. Der 44-Jährige schnappt sich Frau und Sohn und eilt in Richtung Schule. Im Jogginganzug.

