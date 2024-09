Molotow-Cocktails auf Friseursalon - Prozessauftakt

Sie sollen Molotow-Cocktails auf einen Friseurladen geworfen und damit den Tod von 15 Bewohnern des Gebäudes in Kauf genommen haben: Drei junge Männer müssen sich ab heute (09.00 Uhr) wegen des Vorwurfs des versuchten Mordes in Stuttgart verantworten. Sie schmissen der Anklage zufolge am 21. September 2023 Molotow-Cocktails auf einen Friseursalon in Reichenbach an der Fils im Kreis Esslingen. Mehr als ein Dutzend Menschen schliefen zu dem Zeitpunkt in dem Wohn- und Geschäftsgebäude.

Einer der Angeklagten soll außerdem mit Betäubungsmitteln gehandelt sowie im vergangenen Jahr gemeinsam mit einem der anderen beiden Angeklagten im Raum Schorndorf unerlaubt eine Maschinenpistole im Auto mitgeführt haben.

Die Tat soll zu der Gewaltserie zwischen zwei rivalisierenden Banden in der Region gehören. Das Verfahren läuft vor der Jugendkammer.