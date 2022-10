Ehemalige Landtagspräsidentin Barbara Stamm ist tot

Plus Sie war zwar schon lange schwer erkrankt, aber bis zuletzt im öffentlichen Leben präsent. Die ehemalige Landtagspräsidentin ist heute früh im Alter von 77 Jahren gestorben.

Sie war über Jahrzehnte das "soziale Gewissen" der CSU. Die frühere bayerische Landtagspräsidentin Barbara Stamm aus Würzburg ist tot. Die CSU-Politikerin ist nach Informationen dieser Redaktion am Mittwoch um 5 Uhr früh im Alter von 77 Jahren gestorben.