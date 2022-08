Wie Habeck und Lindner den Traum vom Eigenheim zerstören

Plus Überraschend hat die Regierung am Jahresbeginn die Zuschüsse für Häuslebauer gestrichen. Jetzt kürzt sie bei den Sanierungshilfen. Familien fehlen dadurch Zehntausende Euro.

Das Jahr ist noch jung, als es für Elin Tichy die erste Schreckensnachricht bringt. Von einem Tag auf den anderen fehlen ihr 75.000 Euro für den Bau ihres Hauses. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte über Nacht das Förderprogramm für Häuslebauer gestoppt. Von Sonntag auf Montag. Das war am 24. Januar. "Ich war extrem schockiert", erinnert sich Elin Tichy ein halbes Jahr später.