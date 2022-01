Bayern übt massive Kritik an Plänen des grünen Bundeslandwirtschaftsministers

Exklusiv Ministerin Michaela Kaniber: „Die Bauern brauchen Planungssicherheit und eine verlässliche Perspektive“.

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir und Bundesumweltministerin Steffi Lemke von den Grünen kündigten am Dienstag einen Umbau der Landwirtschaft hin zu mehr Tier- und Naturschutz an. Die Pläne der Grünen-Politiker stoßen allerdings in Bayern auf massive Kritik. „Die Ankündigungen der beiden grünen Minister beschreiben durchaus das eine oder andere Wünschenswerte, aber das meiste bleibt im Nebulösen und Unkonkreten“, sagt Michaela Kaniber, bayerische Landwirtschaftsministerin ( CSU), unserer Redaktion. „Gleichzeitig reden die beiden davon, dass es einen massiven Umbau der Agrarpolitik braucht.“ Das verunsichere die bäuerlichen Betriebe, mit der Folge, dass wichtige Zukunftsinvestitionen erst einmal zurückgestellt würden. „Die Bauern brauchen Planungssicherheit und eine verlässliche Perspektive“, sagt Kaniber.

Zu wenig Geld für den Schutz der Moore