Schlüssel steckte im Schloss - Mann fährt mit Radlader

Ein alkoholisierter 37-Jähriger soll in München unerlaubt mit einem Radlader gefahren sein und bei seiner Spritztour ein Auto und ein Garagentor beschädigt haben. Nach Angaben des Polizeipräsidiums München stand das Fahrzeug am Mittwoch an der Ausfahrt einer Baustelle und der Schlüssel steckte im Zündschloss. Passanten informierten die Polizei, die den zunächst zu Fuß geflüchteten Mann vorläufig festnahm.

