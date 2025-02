Mehr Straftaten gegen Geflüchtete und deren Unterkünfte

Die Zahl politisch motivierter Straftaten gegen Geflüchtete und deren Unterkünfte in Bayern ist im vergangenen Jahr weiter angestiegen. Die Polizei registrierte 2024 insgesamt 277 Angriffe gegen Geflüchtete und speziell 33 Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte. Das geht aus Antworten des Innenministeriums auf eine Anfrage der Grünen hervor. Zum Vergleich: Im Jahr zuvor lagen die Zahlen nach Grünen-Angaben bei 269 beziehungsweise 20.

Das Innenministerium betont allerdings, dass die Fallzahlen noch nicht ganz endgültig seien - sie seien aber inzwischen als nahezu valide zu betrachten.

«Die Angriffe gegen Geflüchtete sind in Bayern auf dem Höchststand der letzten sechs Jahre. Die Gewalttaten nehmen immer mehr zu», sagte der Grünen-Politiker Cemal Bozoglu, Sprecher für Strategien gegen Rechtsextremismus. Fraktionschefin Katharina Schulze forderte deshalb: «Es braucht mehr Investitionen in unsere Sicherheitsbehörden für den Schutz und für die schnelle Aufklärung der Taten sowie mehr Stellen für Dokumentation und Opferberatung in Bayern.»