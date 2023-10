Bayern-Wahl 2023: Alle Infos zur Landtagswahl im Überblick

Hier finden Sie die wichtigsten Infos zur Landtagswahl 2023 in Bayern. Sie erfahren unter anderem, wie man wählen kann und wer bei der Wahl antritt.

Am Sonntag findet die Landtagswahl 2023 in Bayern statt. Alle Informationen rund um den Wahlvorgang, die Umfragen und auch die Kandidaten, haben wir für Sie zusammengefasst.

Wann ist die Landtagswahl 2023 in Bayern?

Der Termin für die Bayerische Landtagswahl 2023 wurde schon frühzeitig festgelegt: Am 8. Oktober dürfen die wahlberechtigten Bayerinnen und Bayern ihre Stimmen abgeben. Dann wird entschieden, wie der Landtag zukünftig zusammengesetzt wird.

Die bisherigen Wahlumfragen sehen alle die CDU mit einigem Vorsprung an der Spitze. Gefolgt von den Grünen, den Freien Wählern und der SPD.

Wann war die letzte Wahl in Bayern?

Die letzte Bayerische Landtagswahl fand 2018 statt. Damals wurde Markus Söder ( CSU) zum Bayerischen Ministerpräsidenten. Die Umfrageergebnisse der Bayern-Wahl 2018 sahen wie folgt aus:

CSU : 37,2 Prozent

: 37,2 Prozent Grüne: 17,6 Prozent

Freie Wähler : 11,6 Prozent

: 11,6 Prozent AfD : 10,2 Prozent

: 10,2 Prozent SPD : 9,7 Prozent

: 9,7 Prozent FDP : 5,1 Prozent

: 5,1 Prozent Linke: 3,2 Prozent

Sonstige: 5,4 Prozent

Landtagswahl Bayern 2023: Wer darf wählen?

Bei der Bayerischen Landtagswahl 2023 dürfen nur sogenannte Wahlberechtigte ihre Stimmen abgeben. Um wahlberechtigt zu sein, müssen bestimmte Kriterien erfüllt sein.

Zum einen muss man die deutsche Staatsbürgerschaft haben, mindestens 18 Jahre alt sein und seit mindestens drei Monaten vor der Wahl in Bayern leben.

Bayern-Wahl 2023: Wie kann man wählen?

Um seine Stimme bei der Bayerischen Landtagswahl 2023 abzugeben, hat man verschiedene Möglichkeiten. Zum einen kann man am Wahlsonntag ganz klassisch ins Wahllokal gehen und dort den Stimmzettel ausfüllen.

Wer an dem Tag nicht da ist, kann auch vor der Wahl seine Stimmen per Briefwahl abgeben. Dafür müssen die Unterlagen aber vorher beantragt beziehungsweise beim zuständigen Wahlamt abgeholt werden.

In beiden Fällen braucht man aber auf jeden Fall eine Wahlbenachrichtigung. Die bekommen die Wahlberechtigten ein paar Wochen vor der Wahl per Post zugestellt. Wer keine erhalten hat, aber wahlberechtigt ist, muss sich an das zuständige Wahlbüro wenden.

Bayern-Wahl 2023: Was ist die Erststimme bei der Landtagswahl?

Bei der Wahl des Bayerischen Landtags hat man eine Erst- und eine Zweitstimme. Insgesamt darf man also zwei Stimmen abgeben.

Mit der Erststimme wählt man bei der Bayern-Wahl einen Kandidaten oder eine Kandidatin aus dem Stimmkreis. Mit der Zweitstimme wählt man eine Partei und gleichzeitig eine Partei.

Bayern-Wahl 2023: Welche Kandidaten und Parteien treten an?

Bei der Bayerischen Landtagswahl 2018 waren insgesamt 18 Parteien zur Wahl aufgestellt. Wie viele Parteien sich in diesem Jahr zur Wahl aufstellen lassen, ist noch nicht bekannt.

Dafür stehen die Spitzenkandidaten zur Bayerischen Landtagswahl 2023 schon fest: