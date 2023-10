Bayern-Wahl 2023: Wann kommen das Ergebnis, Hochrechnungen und Prognosen?

Was ist die Ergebnis-Uhrzeit bei der Landtagswahl 2023 in Bayern? Hier erfahren Sie, wann mit Prognosen, Hochrechnungen und Wahlergebnis zu rechnen ist.

Heute am 8. Oktober 2023 wird in Bayern ein neuer Landtag gewählt. Dabei geht es hoch her: Prognosen, Hochrechnungen und Ergebnisse werden kommuniziert. Wir erklären, wann Sie am Wahlabend mit den Ergebnissen rechnen können.

Bei der Landtagswahl 2023 in Bayern heute können alle Wahlberechtigten ihre Stimme im Wahllokal abgeben. Wer per Briefwahl abstimmt, musste in der Regel ein paar Tage vorher schon seine Stimme abgeben. Die Briefwahl-Stimmen werden ebenfalls erst am Wahlsonntag ausgezählt und veröffentlicht.

Bayern-Wahl 2023: Wann kommen Prognose und erste Hochrechnung der Wahl?

Am Wahltag haben die Wahllokale von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Erst, wenn die Wahllokale geschlossen haben, werden die Erst- und Zweitstimmen ausgezählt.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Kurz nach 18 Uhr gibt es aber dann schon die ersten Prognosen. Diese basieren allerdings nicht auf den tatsächlich ausgezählten Stimmen, sondern auf den sogenannten "Exit Polls". Dafür werden die Wählerinnen und Wähler anonym befragt, wen sie gewählt haben, wenn sie das Wahllokal verlassen. Außerdem werden sie dazu befragt, wen sie bei der vorherigen Landtagswahl 2018 gewählt haben. Denn dadurch können dann die Wählerwanderungen ermittelt werden.

Die Prognosen zeigen zwar schon eine grobe Richtung an, doch noch genauer sind die Hochrechnungen. Die erste Hochrechnung ist meist schon innerhalb einer Stunde nachdem die Wahllokale geschlossen haben da. Je weiter dann die Auszählung ist, desto genauer werden die Hochrechnungen. Am späten Abend sind die Hochrechnungen in der Regel schon recht präzise: Große Überraschungen gibt es danach meist nicht mehr.

Ergebnis-Uhrzeit: Wann kommen die Ergebnisse der Bayern-Wahl?

Im Laufe des Abends bis zum frühen Morgen des Folgetages wird dann das vorläufige Wahlergebnis bekannt gegeben - 2018 war das um etwa 2 Uhr der Fall. Das ist jedoch noch nicht das endgültige Ergebnis.

Lesen Sie dazu auch

Denn das endgültige Wahlergebnis der Bayerischen Landtagswahl 2023 muss vom Landeswahlausschuss bekanntgegeben werden. Das passiert nicht innerhalb weniger Tage nach der Wahl, sondern dauert ein paar Wochen. Bei der Landtagswahl 2018 durften die Wählerinnen und Wähler des Freistaats am 14. Oktober ihre Stimmen abgeben. Das amtliche Endergebnis kam dann etwas über zwei Wochen später am 31. Oktober. Erst mit der Bekanntgabe des amtlichen Ergebnisses stehen die gewählten Kandidatinnen und Kandidaten auch tatsächlich fest.

Mit der Veröffentlichung des amtlichen Endergebnisses steht dann auch die Sitzverteilung im bayerischen Landesparlament in München endgültig fest. 2018 konnte sich die CSU 88 Sitze sichern, die Grünen kamen mit den zweitmeisten Stimmen gerade einmal auf 38 Sitze. Hier finden Sie die Sitzverteilung von 2018 im Überblick: