Alle Ergebnisse der Bayern-Wahlen seit 1946

Bald steht sie wieder an - die Bayerische Landtagswahl. Doch wie fielen eigentlich die bisherigen Wahlen aus? Alle Ergebnisse im Überblick.

Im Herbst wird in Bayern zum 19. Mal ein Bayerischer Landtag gewählt. Unter Umständen reiht sich auch ein neuer Ministerpäsident oder eine neue Ministerpäsidentin in die Riege der bisherigen Landesvorsitzenden.

Damit die Parteien nach der Wahl auch wirklich in den Landtag einziehen können, müssen Sie erst die sogenannte 5-Prozent-Hürde erreichen. Das bedeutet, dass die Partei mindestens fünf Prozent aller Stimmen erreichen muss. Wer darunter bleibt, schafft es nicht in den Landtag.

Ein Blick in die Geschichte zeigt: Immer wieder scheitern die Parteien bei der Wahl an dieser Hürde. Wie die Ergebnisse der Landtagswahlen seit 1946 waren, lesen Sie in diesem Artikel.

Bayern-Wahl: Ergebnisse der Bayerischen Landtagswahlen seit 1946

Wahlperiode Ergebnisse 1 1946 bis 1950 CSU: 52,3 Prozent SPD: 28,6 Prozent FDP: 5,7 Prozent Sonstige: 13,4 Prozent 2 1950 bis 1954 CSU: 27,4 Prozent SPD: 28,0 Prozent FDP: 7,1 Prozent Sonstige: 37,5 Prozent 3 1954 bis 1958 CSU: 38,0 Prozent SPD: 28,1 Prozent FDP: 7,2 Prozent Sonstige: 26,7 Prozent 4 1958 bis 1962 CSU: 45,6 Prozent SPD: 30,8 Prozent FDP: 5,8 Prozent Sonstige: 18 Prozent 5 1962 bis 1966 CSU: 47,5 Prozent SPD: 35,3 Prozent FDP: 5,9 Prozent Sonstige: 11,3 Prozent 6 1966 bis 1970 CSU: 48,1 Prozent SPD: 35,8 Prozent FDP: 5,1 Prozent Sonstige: 11 Prozent 7 1970 bis 1974 CSU: 56,4 Prozent SPD: 33,3 Prozent FDP: 5,5 Prozent Sonstige: 4,8 Prozent 8 1974 bis 1978 CSU: 62,1 Prozent SPD: 30,2 Prozent FDP: 5,2 Prozent Sonstige: 2,5 Prozent 9 1978 bis 1982 CSU: 59,1 Prozent Grüne: 1,8 Prozent SPD: 31,4 Prozent FDP: 6,2 Prozent Sonstige: 1,5 Prozent 10 1982 bis 1986 CSU: 58,3 Prozent Grüne: 4,6 Prozent SPD: 31,9 Prozent FDP: 3,5 Prozent Sonstige: 1,7 Prozent 11 1986 bis 1990 CSU: 55,8 Prozent Grüne: 7,5 Prozent SPD: 27,5 Prozent FDP: 3,8 Prozent Sonstige: 5,4 Prozent 12 1990 bis 1994 CSU: 54,9 Prozent Grüne: 6,4 Prozent SPD: 26 Prozent FDP: 5,2 Prozent Sonstige: 7,5 Prozent 13 1994 bis 1998 CSU: 52,8 Prozent Grüne: 6,1 Prozent SPD: 30 Prozent FDP: 2,8 Prozent Sonstige: 8,3 Prozent 14 1998 bis 2003 CSU: 52,9 Prozent Grüne: 5,7 Prozent Freie Wähler: 3,7 Prozent SPD: 28,7 Prozent FDP: 1,7 Prozent Sonstige: 1,3 Prozent 15 2003 bis 2008 CSU: 60,7 Prozent Grüne: 7,7 Prozent Freie Wähler: 4 Prozent SPD: 19,6 Prozent FDP: 2,6 Prozent Sonstige: 5,4 Prozent 16 2008 bis 2013 CSU: 43,4 Prozent Grüne: 9,4 Prozent Freie Wähler: 10,2 Prozent SPD: 18,6 Prozent FDP: 8 Prozent Linke: 4,4 Prozent Sonstige: 6 Prozent 17 2013 bis 2018 CSU: 47,7 Prozent Grüne: 8,6 Prozent Freie Wähler: 9 Prozent SPD: 20,6 Prozent FDP: 3,3 Prozent Linke: 2,1 Prozent Sonstige: 8,7 Prozent 18 2018 bis derzeit CSU: 37,2 Prozent Grüne: 17,6 Prozent Freie Wähler: 11,6 Prozent AfD: 10,2 Prozent SPD: 9,7 Prozent FDP: 5,1 Prozent Linke: 3,2 Prozent Sonstige: 5,4 Prozent

