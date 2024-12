Behindertenverbände wollen Barrierefreiheit zum Wahlkampfthema machen

Die Trillerpfeifen sind laut, die Forderungen deutlich: Rund ein Dutzend Vertreterinnen und Vertreter des Behindertenrats und des „Bündnisses Barrierefreiheit Jetzt“ stehen vor den Grundgesetztafeln am Reichstagsufer und tun ihre Verärgerung kund. Am internationalen Tag der Menschen mit Behinderung fordern die Anwesenden gesetzliche Regelungen für mehr Barrierefreiheit und kritisieren in dem Zusammenhang die Untätigkeit der Ampelregierung. Von der zukünftigen Regierung erhoffen sie lang geforderte Maßnahmen.

Anna Faber Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Barrierefreiheit Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wahlkampfthema Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis