Hilfe für Nahost ist das Gebot der Stunde

Den Friedensprozess in Nahost voll zu unterstützen, ist für die Bundesrepublik weit mehr als eine humanitäre Kann-Aufgabe. Sondern schiere Notwendigkeit – nicht nur aus historischer Verantwortung. Als Land der Holocaust-Täter muss Deutschland gerade jetzt fest an der Seite Israels stehen, weniger mit Soldaten und wohlfeilen Ratschlägen, sondern besser mit Geld. Trotz klammer Kassen ist Großzügigkeit das Gebot der Stunde.

Menschen in Trümmerlandschaft brauchen Perspektive

Das gilt auch für die Beteiligung am Wiederaufbau der nach einem harten, blutigen Krieg zerstörten Gebiete in Gaza. Die Bundesregierung stellt sich dieser Aufgabe mit Soforthilfe-Zusagen und lädt gemeinsam mit Ägypten zu einer Geberkonferenz. Das ist klug, denn nur wenn die Menschen in der heutigen Trümmerlandschaft Gaza ein besseres Morgen sehen, kann sich der Konflikt, der von Nahost bis in unsere Straßen reicht, entspannen.

200.000 Palästinenser leben in Deutschland

200.000 Menschen mit palästinensischem Hintergrund leben in Deutschland, so viele wie nirgends sonst in Europa. Auch in Teilen dieser Gemeinschaft werden die Mörder und Geiselnehmer der Hamas als Helden und „Märtyrer“ gefeiert, werden Juden beschimpft und angegriffen. Der Staat muss jetzt noch konsequenter als bisher zeigen, dass dieser blinde Hass nicht akzeptabel ist. Den bei propalästinensischen Demos oft geäußerten Vorwurf, sie interessiere sich nicht für das Leid der Zivilbevölkerung in Gaza, kann die Bundesregierung indes am wirkungsvollsten durch einen starken Beitrag zu dessen Linderung entkräften.