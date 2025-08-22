Bei jedem Arztbesuch bezahlen? Das ist unsozial und benachteiligt kranke Menschen!

Dass das deutsche Gesundheitswesen unter Druck steht und selbst zu einem Patienten, gar einem Notfall in kritischem Zustand geworden ist, das ist längst kein Geheimnis mehr. Zu wenig Ärzte, zu lange Wartezeiten und immer weiter steigende Kosten – das hiesige Gesundheitssystem ist eines der teuersten der Welt –, das sind nur drei von vielen Schwierigkeiten, für die Lösungen gefunden werden müssen.

In diese Gemengelage, zu der auch die Finanzprobleme der gesetzlichen Krankenversicherung gehören, fällt nun der Vorschlag, dass Patientinnen und Patienten für jeden Arztbesuch eine Gebühr bezahlen sollen – egal, ob es sich um eine Impfung, eine Krebsbehandlung oder eine regelmäßig nötige Dialyse handelt. Der Hintergedanke: Ein „Ärzte-Hopping“ und unnötige Praxisbesuche sollen vermieden werden.

Menschen, die knapp bei Kasse sind, trifft es besonders hart

Der Vorschlag erntet einige Kritik – und das ist kein Wunder. Eine solche „Kontaktgebühr“ ist unsozial und benachteiligt kranke Menschen. Hinzu kommt: Selbst wenn unnötige Arztbesuche zum Teil verhindert werden könnten, träfe das auch auf dringend nötige zu – vor allem bei Menschen, die knapp bei Kasse sind.

Kurzum: Eine solche Gebühr ist der falsche Weg. Stattdessen muss es endlich eine bessere Patientensteuerung geben, etwa durch das geplante Primärarztsystem.