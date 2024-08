Attacke auf Reisende am Bahnhof - 35-Jähriger in U-Haft

Ein 35-Jähriger befindet sich in Untersuchungshaft, nachdem er Reisende am Stuttgarter Hauptbahnhof belästigt und einem Mann mehrmals ins Gesicht geschlagen hat. Der Wohnsitzlose führte nicht nur ein Messer griffbereit mit sich, sondern war von der Staatsanwaltschaft auch zur Festnahme ausgeschrieben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Der 35-Jährige habe den Angaben nach in der Nacht auf Donnerstag zunächst mehrere Frauen im Personentunnel des Bahnhofes angesprochen und belästigt. Er sei mit über 3,2 Promille alkoholisiert gewesen. Schließlich sei er auf einen 24-Jährigen zugegangen, habe diesen bedroht und zweimal ins Gesicht geschlagen. Zuvor soll der junge Mann den Beschuldigten aufgefordert haben, die Reisenden nicht weiter zu belästigen.

Anschließend flüchtete der Verdächtige in Richtung Königstraße, wo er von alarmierten Einsatzkräften gefunden wurde. Sie brachten ihn auf die Dienststelle und stellten dort fest, dass er zur Festnahme ausgeschrieben war. Der 35-Jährige wurde daher noch am Donnerstag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Dieser habe den bereits bestehenden Untersuchungshaftbefehl in Vollzug gesetzt.