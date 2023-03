König Charles und Camilla in Berlin gelandet

König Charles III. ist da: Der britische König ist im Rahmen seines Deutschland-Besuchs in Berlin gelandet. An seiner Seite Ehefrau Camilla.

Kurz vor 14.00 Uhr war es soweit: König Charles III. landete mit seinem royalen Flieger in Berlin. Vor der Maschine der britischen Regierung wurde eilig der rote Teppich ausgerollt. 21 Kanonenschläge ertönten, als Charles den ersten Schritt aus dem Flugzeug machte. Sogenannte Salutschüsse. Um 14.13 Uhr betrat der britische König dann zusammen mit seiner Ehefrau Camilla deutschen Boden.

Nach der Landung steht für sie ein Empfang am Brandenburger Tor an. Charles und Camilla werden bis Freitag in Deutschland bleiben. Sie haben ein volles Programm. Ein Highlight wird die Rede des Monarchen im Bundestag am Donnerstag sein.

