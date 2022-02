Berlin

Solidarität mit der Ukraine: Berlin strahlt das Brandenburger Tor an

Das Brandenburger Tor am Mittwochabend.

Berlin will ein Zeichen für Solidarität mit der Ukraine zeigen und strahlt daher das Brandenburger Tor blau-gelb an. Ähnliche Aktionen gibt es in anderen Städten Europas.

