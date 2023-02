Wahlergebnisse der Berlin-Wahl 2023: Das ist das vorläufige amtliche Endergebnis

Die Ergebnisse zur Berlin-Wahl 2023: Hier finden Sie das vorläufige amtliche Endergebnis zur Abgeordnetenhaus-Neuwahl gestern. Der Gewinner wird wohl nicht regieren.

Die erneute Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin 2023 war nötigt, da es im September 2021 Unregelmäßigkeiten gab. Das Berliner Verfassungsgericht hatte entschieden, dass es eine Wiederholung geben müsse.

Für die CDU mit Spitzenkandidat Kai Wegner war die Neuwahl in Berlin gestern ein Triumph - sie wurde am 12. Februar mit Abstand stärkste Kraft. Regieren wird sie wahrscheinlich trotzdem nicht, da die bisherige Regierung aus SPD, Grünen und Linken weiterhin eine Mehrheit zum Regieren hat. Die FDP scheiterte unterdessen an der Fünf-Prozent-Hürde. Wie sehen die Ergebnisse der Berlin-Wahl 2023 genau aus? Hier finden Sie die Zahlen.

Ergebnisse der Berlin-Wahl 2023: Vorläufiges amtliches Endergebnis

Das ist das vorläufige amtliche Endergebnis der Wahl 2023 in Berlin, das nun noch überprüft und bestätigt werden muss:

CDU : 28,2 Prozent

: 28,2 Prozent SPD : 18,4 Prozent

: 18,4 Prozent Grüne: 18,4 Prozent

Linke: 12,2 Prozent

AfD : 9,1 Prozent

: 9,1 Prozent FDP : 4,6 Prozent

: 4,6 Prozent Andere: 9,0 Prozent

Die SPD hat ein paar Stimmen mehr als die Grünen bekommen und liegt auf Platz 2. Wenn die Regierung aus SPD, Grünen und Linkspartei fortgesetzt werden sollte, könnte Franziska Giffey damit Regierende Bürgermeisterin von Berlin bleiben.

Das waren letzte Umfrage-Ergebnisse zur Abgeordnetenhaus-Wahl 2023 in Berlin

Regelmäßig fanden Umfragen zur Berlin-Wahl 2023 statt. In einer Forsa-Umfrage für die Berliner Zeitung vom 5. Februar 2023 lag die CDU vorne:

CDU : 26 Prozent

: 26 Prozent SPD : 17 Prozent

: 17 Prozent Grüne: 18 Prozent

Die Linke : 12 Prozent

: 12 Prozent AfD : 10 Prozent

: 10 Prozent FDP : 5 Prozent

Das ist eine Infratest dimap-Umfrage im Auftrag des Rbb und der Berliner Morgenpost, die am 18. Januar veröffentlicht wurde:

CDU : 23 Prozent (+2)

: 23 Prozent (+2) Grüne: 21 Prozent (+1)

SPD : 18 Prozent (-3)

: 18 Prozent (-3) Die Linke : 11 Prozent (-1)

: 11 Prozent (-1) AfD : 11 Prozent (+1)

: 11 Prozent (+1) FDP : 6 Prozent (0)

: 6 Prozent (0) Sonstige: 10 Prozent (0)

Wahlergebnis der vergangenen Abgeordnetenhaus-Wahl in Berlin

Bei der Wahl im Jahr 2021, die parallel zur Bundestagswahl und weiteren Ereignissen in der Hauptstadt abgehalten wurde, verteidigte die SPD ihre Position an der Spitze. Die Grünen waren erstmals zweitstärkste Kraft in Berlin. Insgesamt schafften es sechs Parteien in das Abgeordnetenhaus. Die Ergebnisse im Überblick:

SPD : 21,4 Prozent (-0,2 % / 36 Sitze)

: 21,4 Prozent (-0,2 % / 36 Sitze) Die Grünen : 18,9 Prozent (+3,7 % / 32 Sitze)

: 18,9 Prozent (+3,7 % / 32 Sitze) CDU : 18 Prozent (+0,4 % / 30 Sitze)

: 18 Prozent (+0,4 % / 30 Sitze) Die Linke : 14,1 Prozent (-1,5 % / 24 Sitze)

: 14,1 Prozent (-1,5 % / 24 Sitze) AfD : 8 Prozent (-6,2 % / 13 Sitze)

: 8 Prozent (-6,2 % / 13 Sitze) FDP : 7,1 Prozent (+0,4 % / 12 Sitze)

: 7,1 Prozent (+0,4 % / 12 Sitze) Sonstige: 12,4 Prozent (+3,2 %)

In diesem Jahr folgen noch andere Landtagswahlen in Deutschland - darunter die Bayern-Wahl 2023.