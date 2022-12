Berlin-Wahl 2023: Umfrage-Ergebnisse, Prognosen und Wahlergebnisse

Hier finden Sie aktuelle Umfrage-Ergebnisse zur Berlin-Wahl 2022. Am Tag der Landtagswahl werden hier auch die Wahlergebnisse veröffentlicht.

Das Wahljahr 2023 in Deutschland beginnt außerplanmäßig in Berlin. Denn in der Hauptstadt muss die Wahl zum 19. Abgeordnetenhaus vom 26. September 2021 wegen Unregelmäßigkeiten wiederholt werden, wie das Berliner Verfassungsgericht festgelegt hat.

Die Bürger werden zum Termin der Berlin-Wahl 2023 im Februar erneut an die Urnen gerufen. Dann geht es auch darum, ob die ehemalige Bundesfamilienministerin Franziska Giffey erneut zur Regierenden Bürgermeisterin gewählt wird. Bislang führt sie ein Bündnis aus ihrer SPD, den Grünen und der Linken an.

Die Luft ganz oben ist jedoch äußerst dünn. So machen sich auch die Grünen um Bettina Jarasch und die CDU mit Kai Wegner Hoffnungen, stärkste Kraft im Abgeordnetenhaus in Berlin zu werden.

Berlin-Wahl 2023: Umfrage-Ergebnisse

Regelmäßig finden Umfragen zur nächsten Berlin-Wahl statt. Diese bekommen aufgrund der zeitnahen Wiederholung der Wahl zum 19. Abgeordnetenhaus eine neue Brisanz. Jüngste Befragungen lassen auf einen Dreikampf an der Spitze zwischen SPD, Grünen und CDU schließen.

Eine Umfrage der rbb24-Abendschau und der Berliner Morgenpost vom 23. November zeigt die Grünen vorne - insgesamt zeichnet sich aber ein knappes Rennen zwischen Grüne, CDU und SPD ab. Das sind die Ergebnisse:

Grüne: 22 Prozent (0)

CDU : 21 Prozent (0)

: 21 Prozent (0) SPD : 19 Prozent (+2)

: 19 Prozent (+2) Die Linke : 11 Prozent (-1)

: 11 Prozent (-1) AfD : 10 Prozent (0)

: 10 Prozent (0) FDP : 5 Prozent (-1)

: 5 Prozent (-1) Sonstige: 12 Prozent (0)

Wahlergebnisse der Berlin-Wahl 2023: Ergebnisse der Landtagswahl

Die Ergebnisse der Berlin-Wahl vom 12. Februar 2023 veröffentlichen wir am Wahlabend an dieser Stelle. Es findet übrigens auch eine Bayern-Wahl 2023 statt.

Wahlergebnis der vergangenen Abgeordnetenhaus-Wahl in Berlin

Bei der Wahl, die parallel zur Bundestagswahl und weiteren Ereignissen in der Hauptstadt abgehalten wurde, verteidigte die SPD ihre Position an der Spitze. Die Grünen waren erstmals zweitstärkste Kraft in Berlin. Insgesamt schafften es sechs Parteien in das Abgeordnetenhaus. Die Ergebnisse im Überblick:

SPD : 21,4 Prozent (-0,2 % / 36 Sitze)

: 21,4 Prozent (-0,2 % / 36 Sitze) Die Grünen : 18,9 Prozent (+3,7 % / 32 Sitze)

: 18,9 Prozent (+3,7 % / 32 Sitze) CDU : 18 Prozent (+0,4 % / 30 Sitze)

: 18 Prozent (+0,4 % / 30 Sitze) Die Linke : 14,1 Prozent (-1,5 % / 24 Sitze)

: 14,1 Prozent (-1,5 % / 24 Sitze) AfD : 8 Prozent (-6,2 % / 13 Sitze)

: 8 Prozent (-6,2 % / 13 Sitze) FDP : 7,1 Prozent (+0,4 % / 12 Sitze)

: 7,1 Prozent (+0,4 % / 12 Sitze) Sonstige: 12,4 Prozent (+3,2 %)