Berlin/Washington/Moskau

26.01.2023

Wie es zu dem Umdenken des Kanzlers in der schwierigen Leopard-Frage kam

Plus Als Zauderer ist Olaf Scholz zuletzt kritisiert worden. Nun hat sich der Kanzler doch dazu durchgerungen, dass Deutschland Kampfpanzer in die Ukraine liefert.

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas wünscht allen Abgeordneten im Plenarsaal „einen wunderschönen Tag“, doch auf den Kanzler trifft das an diesem denkwürdigen Mittwoch nicht zu. Mit ernster Miene tritt Olaf Scholz an das Mikrofon. Er will und muss erklären, warum Deutschland nun doch Leopard-2-Panzer an die Ukraine liefert. Leicht ist ihm dieser Schritt – das wird in der Regierungsbefragung deutlich – nicht gefallen.

