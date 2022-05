Wahl 2022 in Schleswig-Holstein: Wann läuft die "Berliner Runde" in der ARD? Wer ist dabei?

Am 8. Mai 2022 findet in Schleswig-Holstein die Landtagswahl statt. Das Erste bringt eine Sondersendung dazu: Die "Berliner Runde". Wer sind die Teilnehmer? Zu welcher Uhrzeit läuft die Übertragung im TV und Stream?

Der 8. Mai 2022 ist Wahlsonntag im hohen Norden: Schleswig-Holstein bestimmt einen neuen Landtag. Selbstverständlich möchten sowohl die CDU als auch die SPD stärkste Kraft im Parlament von Kiel werden, doch der so wichtige Amtsbonus liegt eindeutig bei den Christdemokraten. Umfragen zufolge hat die Partei des aktuellen Ministerpräsidenten Daniel Günther klar die Nase vorn. Damit liegt eine Fortführung der unter seiner Leitung regierenden Jamaika-Koalition aus Union, Grünen und FDP im Bereich des Möglichen, die seit 2017 - zumindest nach außen - ohne großes Knirschen im Amt ist. Doch auch eine Ampel, mehrere Zweierbündnisse und eine Große Koalition aus CDU und SPD sind denkbar. Fest steht: Jamaika, die zu Anfang von der Grünen-Basis misstrauisch beäugte Verbindung mit Schwarz und Gelb, hat mittlerweile eine gute Presse. Es sieht nicht unbedingt so aus, als ob die bis 2017 regierende Küsten-Koaltion aus SPD, Grünen und Südschleswigschem Wählerverband (SSW) zwischen den Meeren allzu groß vermisst wird.

Im Programm Das Erste wird die ARD das Wahlergebnis einordnen – in seiner "Berliner Runde" setzen sich führende Vertreterinnen und Vertreter der Bundestagsparteien mit dem Resultat auseinander. Was bedeutet es für die Berliner Ampel und die Opposition?

Uhrzeit: Wann läuft die "Berliner Runde" zur Landtagswahl in Schleswig-Holstein?

Das Erste hat die Übertragung dieser "Berliner Runde" für Sonntag, 8. Mai 2022, angekündigt. Sendebeginn ist 19.20 Uhr.

Landtagswahl in Schleswig-Holstein – wer sind die Teilnehmer der "Berliner Runde"?

Kevin Kühnert (Generalsekretär der SPD )

(Generalsekretär der ) Mario Czaja (Generalsekretär der CDU )

(Generalsekretär der ) CSU : NN

: NN Emily Büning (Bundesgeschäftsführerin von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Bijan Djir-Sarai (Generalsekretär der FDP )

(Generalsekretär der ) Bernd Baumann (Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der AfD )

(Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der ) Amira Mohamed Ali (Fraktionsvorsitzende von DIE LINKE)

Die Leitung dieser "Berliner Runde" liegt bei Matthias Deiß, dem stellvertretenden Leiter des ARD-Hauptstadtstudios.

Übertragung der "Berliner Runde" im TV und Stream

Die Übertragung dieser "Berliner Runde" können TV-Zuschauer und -Zuschauerinnen ganz konventionell im linearen Fernsehprogramm Das Erste der ARD verfolgen.

Zeitgleich besteht die Möglichkeit, die Diskussion als Stream auf allen gängigen Endgeräten wie Smartphone, Tablet und PC live mitzuerleben: In der Mediathek der ARD wird die Sendung parallel zum Abruf bereitstehen.

Sie haben keine Zeit während der Livesendung? Auch dann sind Sie mit der Mediathek der öffentlich-rechtlichen Sendergruppe bestens bedient – dort steht Ihnen die "Berliner Runde" noch eine ganze Weile nach der Erstsendung kostenlos zur Verfügung. In der Mediathek finden Sie übrigens nicht nur Das Erste, sondern natürlich auch alle anderen Sender der ARD – sämtliche Regionalsender vom Bayerischen Rundfunk bis zum WDR plus die Spartensender ONE, Arte, funk, KiKa, ARD alpha, tagesschau24 und phoenix.

Die Sondersendung "Berliner Runde" ist eine Produktion des ARD-Hauptstadtstudios und wird im ARD-Text auf Seite 150 für Zuschauerinnen und Zuschauer mit Hörbehinderung live untertitelt.